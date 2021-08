Jak správně převážet věci v autě? Expert radí, jak rychle zajistit maximální bezpečí

Jak správně a bezpečně naložit náklad do auta? Čím naplnit střešní box a k čemu je dobré zapnout pásy, i když na sedadle nikdo nesedí? Špatně uložený náklad v autě může být doslova nebezpečný. Tipy a rady tak nyní přináší i Škoda Auto a její člen týmu výzkumu dopravní bezpečnosti Robert Šťastný.

Při skládání věcí do kufru je dobré myslet na to, aby při případném nárazu působily na zadní opěradla od zavazadel co nejmenší síly. Ty nejtěžší věci tedy přijdou na podlahu kufru (působí nejmenší páková síla) a hned za opěradla (předmět se nerozjede a nestane se z něj beranidlo). Výš a blíž k pátým dveřím pak dáváme lehčí a lehčí věci.

Připoutané sedadlo

„Pokud vezu opravdu těžký náklad, řekněme stavebniny nebo plynovou láhev, je nadmíru rozumné ho v kufru přikurtovat. Zapomeňte na gumicuky, ale i na levné popruhy třeba od pumpy. Hledejte takové, které se mohou certifikátem prokázat, že skutečně něco vydrží,“ radí Šťastný.

A přidává jeden dobrý tip: pokud na zadních sedadlech nevezete pasažéry – a máte v kufru těžký náklad – využijte bezpečnostních pásů a zadní sedačky naprázdno připoutejte (jsou-li pásy kotveny do karoserie a nikoli k opěradlu). Je to další zádržná pojistka pro případ nárazu. U vozů, kde je prostřední pás uchycen ke stropu, využijte i ten.

Velký pozor dejte také na to, co vezete na krytu zavazadelníku. Veškeré předměty tam při prudším brzdění, nebo nárazu, volně letí kabinou vpřed. Nepatří sem tedy věci, které už mají určitou a nikoliv bezvýznamnou hmotnost – lahev, krabička se svačinou, knížka, deštník.

„Na druhé straně polštář, malá deka, pěnová karimatka a podobně jsou celkem v pořádku, ty škodu nenapáchají. Zvlášť, když budou za opěrkami. Zde je dobré si představit, že když například v padesátikilometrové rychlosti narazíme do pevné překážky, všechny neukotvené věci dál letí touto rychlostí. A je rozdíl, jestli mi kolem ucha padesátkou prosviští mikina, nebo lahev s vodou,“ dává názorný příklad Šťastný.

„Pokud uvnitř auta se sklopenými zadními sedadly vezete kolo či kola, je dobré použít k tomu přímo určené držáky. A i tehdy bych pro jistotu jednotlivé části rozloženého bicyklu zajistil popruhy. K tomu lze samozřejmě chytře použít i volné bezpečnostní pásy zadních sedadel,“ dodává.

Stejně tak se dá pásem připoutat i zavazadlo, které se nevejde do kufru a umístíme ho na jednu ze zadních sedaček. Vše opět s jediným cílem – zamezit volnému pohybu předmětů v interiéru při prudkém brzdění či nárazu.

Na střeše, na kouli

Na bezpečnost je nutné myslet i při využití střešních boxů. „Hledejte opět takové, které prošly nárazovými testy. V dokumentech k vozu si najděte, jaké je maximální zatížení střechy a uvědomte si, že se do něj počítá i hmotnost příčníků a samotného boxu,“ radí Šťastný.

Při skládání zavazadel do boxu by polovina celkové hmotnosti měla ležet uprostřed mezi příčníky, jedna čtvrtina v přední části a druhá vzadu. Při balení myslete na to, aby při prudkém zpomalení nehrozilo proražení boxu – například těžší stanové tyče a podobné předměty — samotné čelo boxu vystelte něčím měkčím, co kinetickou energii těžších věcí zachytí, například ručníky nebo dekou.

Vozíte-li jízdní kola na střeše, volte kvalitní – a certifikované – nosiče renomovaných výrobců. A kolu před naložením věnujte pozornost. „Určitě z kola sundejte cokoliv, co by mohlo odletět – tachometr, bidon, svítilny, brašny, pumpičku. Jednak o ně nepřijdete, hlavně však neulétnou a nezpůsobí škodu ostatním,“ doporučuje Šťastný. Kolům je dobře také na nosiči na tažném zařízení. Jsou schovaná za autem a nepůsobí na ně takové síly jako na střeše, například v zatáčkách.

Živá bagáž

Na závěr ještě zmiňme jednu svébytnou skupinu „zavazadel“, kterou v autech převážíme. I zvířata je totiž nutné zajistit, pro bezpečí jejich i lidské posádky. U malých je to snadné – postačí přepravka či klec; místo ale mají v kufru, ne na klíně. Byť to pro „miláčka“ může být nekomfortní, chvíli vydrží a zdraví lidí je přednější. Taková kovová klec může totiž při nárazu v kabině napáchat nepěknou spoušť. Máte-li však volnou sedačku, můžete klec připoutat bezpečnostním pásem.

Nejčastěji asi vozíme psy. Pro ty větší je rozumné obstarat speciální kotec do kufru auta, který poskytne maximální komfort a bezpečí, a zvíře neohrozí posádku.

„Pokud potřebujeme psa vozit v interiéru vozu, jako nejlepší vychází kombinovat speciální psí popruh s kšíry, kterým se připoutá pomocí bezpečnostního pásu, s plachtou či dekou, která se zavěsí za hlavové opěrky a roztáhne se jako velká vana mezi předními a zadními opěradly. Zvíře by za jízdy vždy mělo být nějak připoutané a zajištěné. Musíme si uvědomit, že při prudkém zabrzdění či nárazu bude létat kabinou a zraní sebe i posádku, ale i při méně závažné situaci se může polekat a v panické reakci člověka třeba pokousat,“ uzavírá Šťastný.