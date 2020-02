Jak snadno splést první Autopilot Tesly? Stačí kousek pásky a problém je na světě

Výzkumné centrum americké počítačové firmy McAfee se rozhodlo demonstrovat, jak snadno lze zmást první generaci funkce Autopilot v automobilech Tesla. Pokusným králíkem se stala Tesla Model S s čipem EyeQ3, který byl běžně používaný i v ostatních automobilkách.

Při pokusu se lidé z McAfee rozhodli upravit typickou americkou značku omezující rychlost na 35 mil za hodinu. Pouhým prodloužením prostředku čísla 3, které by člověk i tak rozeznal, si Autopilot myslel, že jde o osmičku. Jednoduchým trikem tak přečetl špatný údaj a vyrazil k hranici 85 mil za hodinu, jako by se nechumelilo.

Překročení rychlosti o 50 mil za hodinu (přes 80 km/h), by se policii špatně vysvětlovalo. Nehledě na to, jaké následky by to pro řidiče, který by se zrovna plně nevěnoval řízení, mohlo mít. Automobilka Tesla s výrobcem čipů Mobileye již od roku 2016 nespolupracuje.