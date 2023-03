Jak se zbavit kuny v motoru? Legálně to jde jenom těžko, pár tipů jsme přesto našli

Je mazaná, neodbytná a nenechá se jen tak něčím odradit. Působí však velké škody. Co zabírá na kunu, která vám okupuje vozidlo?

Na první pohled rozmilé zvířátko, z historického hlediska pořádný škůdce – pokud ji ještě neznáte, seznamte se s Kunou skalní. Lidem zabíjí slepice, likviduje paropropustné folie a střešní izolaci na domech a také se velmi často pouští do jejich motorových vozidel. Například ve Švýcarsku dle výzkumu pojišťovny AXA ročně způsobí škody na vozidlech v celkové výši zhruba 40 milionu franků, poškození jednoho vozidla pak v průměru vychází na jedenáct tisíc korun.

Proč vlastně kuny lezou do aut, zkoumala před několika lety automobilka Audi. Lákají je teplé části motoru a také jeho zvuky, převážně v noci. Členitý motorový prostor jim poskytuje úkryt, v němž se ale umí také zabydlet na delší dobu. V našich končinách nemá kuna přirozeného nepřítele, takže je v mnoha oblastech přemnožená.

Jak poznám, že mám v autě kunu?

Tím zřejmě nejhorším způsobem je zkusit nastartovat a zjistit, že vůz nefunguje nebo hlásí chybu. Pokud parkujete mimo garáž, vyplatí se čas od času otevřít kapotu a zkontrolovat motorový prostor. Kuna za sebou nechává otisky tlap, například na plastovém krytu motoru a baterie. Její řádění poznáte i podle rozežrané či potrhané izolace pod samotnou kapotou.

Jasným důkazem, že si kuna váš vůz oblíbila, jsou zbytky potravy, mršiny a kuní trus v místech, kde si udělala hnízdo. Její přítomnost samozřejmě odhalíte i díky poškození – překousaným kabelům a hadičkám, poškrábaným dílům a tak dále. Některé kuny mají také v oblibě klasické prutové antény. Pokusy značky Audi odhalily, že kromě nepořádku nemusí zvíře působit pod kapotou větší problémy, ty častěji nastávají, pokud je kun více a destrukcí si značkují teritorium. Zajímavé je, že kunám více chutnají některé specifické díly, z vlastní zkušenosti víme například o čidlech DPF filtru nebo hadicích ostřikovačů.

Pozor, kuna je chráněný druh!

Každého (a tuplem naštvaného) řidiče, kterému zvíře likviduje vůz, jistě napadne, že nejlepší je udělat s kunou krátký proces. Tím si ale může zadělat na vážné problémy. Jde o chráněný druh, a navíc v období od 1. března do 31. října hájený. Mimo toto období ji smí odstřelit pouze myslivec se zkouškami a platným povolením k lovu v dané honitbě. A tou například zahrada před rodinným domem rozhodně není, nemluvě o městské zástavbě. Není ji ani možné chytit do sklopce a přemístit. Zabít či otrávit kunu je u nás trestné, proto raději nepoužívejte otrávené maso, vajíčka napuštěná fridexem nebo jedové kapsle, které se dají objednat třeba ze zahraničí. Nemluvě o tom, že pokud je auto volně přístupné pro kunu, dostane se k němu či do něj i kočka nebo jiný domácí mazlíček, kterého byste tak omylem zabili. Legálně se tedy kuny zbavíte jen velmi těžko.

Jak dostat kunu z auta?

Nejúčinnějším způsobem je schovat auto do garáže. Což je rada panská a vcelku zbytečná – pokud garáž již máte, tak ji asi k parkování používáte. Jistou ochranu mohou poskytnout psi a kočky, ale ty venku nelze nechat po celý rok a v noci. Mezi lidmi pak narazíte na mnoho babských rad, které mohou částečně zabrat, ale ve většině případů jsou k ničemu: silná voňavka, dezinfekce na bázi chloru, parfémované závěsy do toaletní mísy, psí nebo kočičí chlupy… Zkusit je můžete, ale jejich účinek nemívá delšího trvání. Lepší je sáhnout po prostředcích, které jsou přímo pro boj s kunou určeny.

Na trhu najdete mnoho ultrazvukových plašiček, které vydávají stěží slyšitelný, ale pro kunu nesnesitelný zvuk. Důkladně se podívejte na recenze v e-shopech a zjistíte, která skutečně funguje, většinou stojí do tisíce korun. I v jejich případech ale nemusí být ochrana stoprocentní, do vozu vám totiž může lézt kuna hluchá nebo nahluchlá.

Vysokou úroveň ochrany poskytují speciální elektrické podložky pod motorový prostor, které kuně dají ránu, ale nezabijí ji. Ty lze napájet ze sítě i z baterie, jejich pořizovací cena je ale v řádech vyšších jednotek tisíc korun. Cenově vcelku výhodným řešením a prakticky bezchybným řešením je obehnat parkovací místo elektrickým ohradníkem na ochranu drůbeže před predátory. Pozor ale, aby se kuna k autu nedostala například ze střechy domu nebo blízkého stromu. Pokud to terén dovolí, parkovací místo nebo alespoň jeho část pod předkem vozu můžete osadit kovovým roštem s dostatečnou nosností i velikostí oka a volným prostorem vespodu. Po něm se kunám chodí jen velmi těžko a návštěvu vozidla si tak raději rozmyslí.