Jak se testovala první Škoda Octavia? Zvládala terén, klopenou dráhu i skoky!

První Škoda Octavia začala vznikat jako studie bratra třetího golfu v roce 1992, příští rok to tedy bude třicet let. Skutečný vývoj ale začal až o rok později a slavnostní návrat jména Octavia do modelového portfolia proběhl až v roce 1996.

Příchod tohoto vozu byl opravdu pompézní. Jako první ho viděli porotci ankety Evropské Auto roku. Pro Škodovku byl totiž úspěch na prvním místě a musela všem ukázat, jakou snahu do vozu vložila. Muselo být jednoduše vidět, že nejde jen o další vymačkání favorita. I koncern Volkswagen, pro který byl tento vůz první opravdovou spoluprací s naší značkou, si byl vědom důležitosti novinky a dal vozu platformu PQ34 dříve než čtyřkovému golfu.

Nový výrobní závod otevřel 3. září 1996 tehdejší prezident Václav Havel a ještě ten den se už plně makalo. V prestižní anketa COTY si octavia nakonec odnesla 4. místo. O osm let později už se jich vyrobil milion. Škoda Octavia se stala kultem a dnes se po našich silnicích hrdě prohání již 4. generace.

Přetočme ale kalendář zpět do doby „předoktáviové“, kdy byl vývoj v plném proudu a probíhalo náročné testování. Jako připomínka slouží přiložené video, kde se tehdy žhavá novinka prohání po klopené dráze, drtí tlumiče mimo silnici a dokonce i skáče.