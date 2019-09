Jak se stát lepším řidičem? Podle expertky je důležitá disciplína, ne každý ji ale má

Britská organizace GEM Motoring Assist, zabývající se asistenčními službami, přišla se šesti tipy, které mají řidičům pomoci od rozptýlení za volantem. Sandra Macdonald-Amesová napsala, že „jako řidiči nyní čelíme mnohem více rozptylování než kdy jindy. Požadavky na naši pozornost se objevují v autě, mimo něj, ale i v našich hlavách.“

Dobrou zprávou prý je, že se od těchto ruchů můžeme snadno oprostit. Jako příklad expertka uvádí šest jednoduchých tipů, kterých bychom se měli všichni držet. Prvním z nich je zlaté pravidlo, že bychom neměli používat telefon. S tímto se potýkají hlavně mladí řidiči, kteří telefon nepustí z ruky nejenom mimo auto, ale i během jízdy.

Přitom vypnout zvuky, zapnout bluetooth handsfree a telefon schovat do přihrádky, moc času nezabere. Navíc se v dnešní době čím dál častěji objevují bezdrátová telefonní rozhraní i v automobilech, což je umožňuje omezeně používat i při jízdě. Mezi další tipy se řadí i plánování cesty předem, abyste po cestě nekoukali do navigace a používali ji pouze pro její poslední část.

Měli bychom mí připravený svůj playlist nebo stanici rádia, pokud v autě posloucháte zprávy a muziku. V takovém případě se také doporučuje příliš to nepřehánět s hlasitostí. Expertka také radí, abyste se najedli před cestou do práce a nesnídali v autě. Na delších trasách si mají řidiči naplánovat přestávky na jídlo i pití.

Na delší trase se doporučuje dělat každé dvě hodiny (nebo 160 km) pauzu na nejméně patnáct minut. Nadýchat se čerstvého vzduchu, projít se, dát si kávu, lehké občerstvení, nebo si zdřímnout. To všechno proto, aby byl řidič za volantem vždy čerstvý a svěží.

Pokud cestujete s dětmi, měli byste je nějak zaměstnat. Pustit film, vzít na výlet ještě kamaráda nebo pustit do audiosystému audioknihu. Větší děti pak mohou sloužit jako druhý pár očí a učit se návykům řízení od vás.

Expertka Macdonald-Amesová nakonec dodává, že hlídáním si těchto potenciálních rozptýlení budeme schopni předcházet rizikům a staneme se méně problémovými řidiči, kteří zůstávají na správné straně zákona. Budeme i lépe schopni předvídat situace a vyhýbat se rizikům.

