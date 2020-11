Jak se starat o stěrače a ostřikovače? Těchto pár tipů se hodí každému řidiči

Stěrače a ostřikovače patří v autě k těm nejdůležitějším bezpečnostním prvkům. Proto zvlášť s nastupujícími chladnými měsíci platí víc než jindy, že není radno podceňovat jejich stav a kondici. Vhod tak přichází několik rad, jak se o stěrače a ostřikovače starat, ale také pár zajímavostí k jejich ovládání.

Stěrače nejsou čističe

Hlavním úkolem stěračů je stírat čistou či případně znečištěnou kapalinu. Poradí si samozřejmě také s pevnými nečistotami na skle, ale ničí se tím. Čím víc je na skle zaschlých zbytků hmyzu, nebo teď na podzim spadaného listí a jehličí nebo jiných tvrdých součástí, tím je větší riziko mikroskopických poškození břitů stírátek a ve výsledku viditelných chyb stírání.

Stěrače nejsou škrabka na led

Vadí, nebo nevadí stěračům, když na podzim a v zimě přimrznou ke sklu? Obecně jim to samozřejmě nevadí, nesmíte je ale přimrznuté spustit. Násilné odtržení pak téměř vyrobí trhliny na břitu. Totéž platí, když stěrače použijete na čelním skle pokrytém ledovými krystalky. Když už tedy parkujete venku v mrazu, hodí se stěrače nastavit do servisní polohy a odklopit je od skla (viz níže).

Pokud totiž stěrače přimrznou v parkovací poloze schované pod kapotou, je nutné nejprve odmrazit čelní sklo. To samozřejmě zabere mnohem více času a člověk musí odhadnout, kdy už stírátka povolila.

U škodovek stačí pro vyvolání servisní polohy stěračů do deseti sekund po vypnutí zapalování stlačit páčku ovládání stěračů směrem dolů na více než jednu sekundu. Stěrače tak vyjedou do servisní polohy k A sloupku a pak je můžete odklopit od skla, což je příhodné i pro případnou výměnu stírátek (viz níže).

Nenechte zamrznout ostřikovače

Když už je řeč o přimrzání, ani na ostřikovače se v chladných měsících nevyplácí zapomenout. Pokud už jste vyměnili kapalinu v nádobce za zimní nemrznoucí, pamatujte na jeden důležitý úkon – dostaňte veškerou letní směs i z hadiček, především z té dlouhé vedoucí k zadnímu sklu. Zamrzlé ostřikovače jsou nepěknou a zbytečnou lapálií.

Nová auta jsou vybavena i zpožděním stěračů. Pokud dlouho neostřikujete čelní sklo, hadičky vedoucí kapalinu mohou být prázdné a nějakou dobu trvá, než ji spuštěné čerpadlo dopraví k tryskám a ty pak na sklo. Zabraňuje se tak stírání nasucho a stěrače jednoduše čekají na kapalinu na čelním skle.

Kdy stěrače vyměnit?

Stírátka se obecně testují na půl milionu setření, ale takovou výdrž v reálném provozu nemají. Optimální čas pro koupi nových uvidíte na vlastní oči, když se na skle objevují nesetřené pruhy, fleky nebo když stěrač poskakuje. Výrobci automobilů pak samozřejmě doporučují kupovat originální tovární stěrače, které byly konstruovány a testovány pro daný model.