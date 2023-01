Jak se chová autopilot Tesly na sněhu? Je to bída, v testu málem boural hned po pár metrech

Vývoj autonomní jízdy jde stále kupředu, ale s určitými podmínkami má a ještě dlouho bude mít problém.

Hudebník Toni Ezero se na svém YouTube kanálu Detroit Tesla zabývá hodnocením aktualizací systému Full Self-Driving, které zkouší v rámci betatestů. Nový update FSD Beta 10.69.25, který ve svém videu zkouší, se mimo jiné týká lepší detekce objektů s důrazem na podmínky nízké viditelnosti, zlepšuje chápání topologie jízdních pruhů a tak dále. S vozem Tesla vyrazil na projížďku po zasněženém Detroitu, což se pro palubní systémy ukázalo být velkou výzvou.

Hned po odbočení z parkovacího místa a v prvních pár desítkách sekund videa si můžete všimnout, jak auto otočí volantem a míří přímo do obrubníku. Na zasněženém povrchu pak jezdí nepřiměřenou rychlostí, před semafory brzdí tak, že klouže do křižovatky, dále pak nevidí jízdní pruhy pod sněhem, špatně detekuje překážky na kraji vozovky… Chyb se během jízdy naskládá celá řada.

Neberme ale ukázku jako nějaký výsměch či důkaz neschopnosti stroje. V takových podmínkách by měl řadu problémů jakýkoliv současný systém poloautonomní jízdy a – co si budeme povídat – i mnoho řidičů i bez autopilota. Spíše nám poskytuje zajímavý náhled na to, jakým způsobem umí nepříznivé počasí rozhodit i tak chytrou věc. Stačí sledovat obrazovku Tesly uprostřed.