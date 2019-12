Jak bezpečně převážet vánoční stromek? Prosté zásady ušetří spoustu starostí

I když řada dětí věří, že také stromeček nosí Santa Claus nebo Ježíšek, ve skutečnosti ho musí domů dopravit tatínek nebo maminka. Obyčejně v osobním autě.

Takzvané gumicuky stromeček na střeše neudrží již při rychlosti 50 kilometrů v hodině. To již před lety při simulovaném nárazovém testu zjistili experti německého autoklubu ADAC.

Jak tedy postupovat při převozu této důležité součásti Vánoc tak, abyste nezpůsobili újmu sami sobě, případně někomu jinému? Zde je pětice nejdůležitějších zásad.

1) Nezapomeňte na pevné připoutání: Ať stromek převážíte na střeše auta nebo v interiéru, musíte ho náležitě připevnit. Na střeše stahovatelnými popruhy, v interiéru za pomoci bezpečnostních pásů, případně i s využitím upevňovacích ok v podlaze zavazadlového prostoru.

2) Na střeše ho vozte vždy kmenem dopředu. Jen tak vám proudící vzduch neoláme větvičky.

3) Důkladně ho zabalte. Budete pak mít o starost méně s dolováním jehliček z koberce v kufru nebo z potahových látek sedaček, na střeše vám pak smrček či jedlička nepoškrábe lak. Navíc jehličí není ještě to nejhorší. Také byste si mohli interiér zamazat pryskyřicí.

4) Zapřete ho deskou. Pokud ho naložíte do interiéru a náhodou by se stala nehoda, mohl by kmínek stromku proletět jako šíp opěradlem předního sedadla. Proto raději na zadní stranu opěradla umístěte dostatečně velkou a tlustou dřevěnou desku.

5) Velký strom označte. Jestliže jste si pořídili skutečný vánoční "strom" a on bude po naložení na střechu přesahovat zadní část vozu o více než metr, jste podle legislativy ho povinni označit červeným praporkem o velikosti alespoň 30x30 centimetrů.

Autor: Radek Pecák