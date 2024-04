Jak poznat auto po povodni? Nenechte se vyšplouchnout nepoctivými bazarníky a překupníky

Děje se to a dít se to bude. Nedá se nic dělat. Vlastně dá, takové auto si prostě nekupte. Alespoň vás navedeme, na co si dát pozor.

Utopená auta jsou a budou. Může to být v důsledku povodní nebo zajetí do řeky. U automobilů je běžnou praxí, že se poté zlikvidují, opraví nebo dají do aukce. Jsou i specializované aukce na auta po povodních. Noví majitelé mohou vozy rozebrat na náhradní díly, případně pokusit se je vysušit, znovu rozjezdit a poslat do světa. Bohužel, tato skutečnost bývá u některých prodejců velmi často skrytá.

To máte tak, že auto se někde utopí, nějaký bazarový pistolník ho nasaje v aukci za pár korun, pak se s ním pár týdnů suší a patlá v garáži, aby na internet vyvěsil na první pohled krásné auto, které ale může mít skryté šotky v podobě třeba špatné elektroniky. Nový majitel pak samozřejmě časem spráskne ruce, kroutí hlavou a nechápe, proč jeho auto najednou stojí nebo hraje všemi barvami na přístrojovce. To už je ale většinou pozdě.

Dá se tomu samozřejmě pokusit zabránit, auto si jednoduše pořádně prověřte. Zjistěte kdy a kde jezdilo, kdo ho řídil a jaký má servis. Ostatně to, co byste měli dělat u každého nákupu ojetiny. A k tomu všemu si samozřejmě vyžádejte VIN kód. Poškozené auto lze získat velmi jednoduše, populární je třeba stránka Auction-Export.com, kde si můžete v Americe a v Kanadě takové auto vyzobnout za pár dolarů. V Evropě můžete třeba využít aukční platformy WOM nebo Copart.

Obchod s utajenými potápkami se bohužel děje a čísla jsou strašidelná. Společnost Carfax uvedla, že v roce 2022 bylo na silnice vráceno 399.000 utopených aut. Na samotném prodeji takových aut ale samozřejmě není nic špatného, spousta lidí tyhle auta vyzobává z aukcí kvůli náhradním dílům, které nebyly povodněmi poškozené. Následný prodej je legální v případě, že je tento typ poškození uveden v inzerátu, v angličtině jsou klíčovými slovy „flood“ a „salvage“.

Jak už ale bylo uvedeno, inzerované vozy po povodni nemají tuto zkušenost často přiznanou. Pokud máte podezření, jděte pryč, protože už jen to podezření stačí. Kdybyste se ale nakonec stejně rozhodli auto prohledat, je nutné udělat pár kroků nad rámec běžné prohlídky. Mokré auto znamená plísně, vlhko, zápach, rez, zpuchření a spoustu dalšího. S prodejcem pak vlastně hrajete takovou hru na schovku, kdy se snažíte odhalit na co on, nebo předchozí prodejce, při opravách zapomněl.

Voda zateče všude, takže obložení dveří, komplet elektronika a všechna sedadla jsou na výměnu. Samotné vysušení nepomůže, protože se po něm materiály mohou zkroutit. A i když se vám to všechno povede, bude vnitřek zapáchat jako mokrý pes. A povodně to není jen voda, ale i bahno. To musí taky pryč a právě na něj se občas zapomíná, můžete ho najít pod čalouněním nebo v záhybech dveří.

Ve světlometech můžete najít rysku místa, kde byla předtím voda. Zkorodované mohou být vnitřnosti pro uchycení bezpečnostního pásu a samotný pás může být také plesnivý. Schválně ho vyrolujte úplně celý, což v běžném životě dělá málokdo, ale třeba právě na jeho konci můžete najít plíseň. Zkontrolujte také nelakované šrouby, které většinou korodují jako první. A nevypadá olej v motoru jako milkshake? A jak vypadají filtry?

Nadzvedněte i textilní izolace třeba v prostoru motoru nebo kufru. No a třeba stopy koroze na kolejnicích pro posuv sedadel také nejsou normální. Dlouhodobý pobyt auta ve vodě ji navíc dostane i tam, kde by vůbec být neměla, i když kabely mají izolace a motor je vodotěsný. Při dlouhém stání také může unikat elektrolyt z akumulátoru, takže se pak části auta koupou v kyselině.

Když si spočítáte, co všechno se na takovém autě se musí vyměnit a kolik je to práce, řeknete si, že to snad ani nemá cenu dělat. Přesto to někomu stojí za to, a to možná i proto, že když je opravdu šikovný, nebo spíš vyčůraný, vážně se mu povodeň podaří skrýt a vy, když nedbáte na důkladné prověření vozu, jste se nechali hezky vyšplouchnout. A třeba to auto i normálně jezdí, ale zanedlouho se mohou projevit problémy, které v autě teprve vyčkávají, jako právě elektronika či koroze. Třeba řídicí jednotka nebo čidla to mohou vzdát až časem, ne hned po povodni.

Celkem reálný scénář je, že auto se utopí třeba na Floridě, přestaví třeba v Polsku a prodává třeba v Česku. Nemusí jít ale jen o povodeň, americké aukce poškozených aut jsou doslova zaplavené (haha) Fordy Mustang, které jsou po totální bouračce. Blátíčko se dostane všude, tak se nenechte vyráchat ve špatné ojetině. Ověřujte, prověřujte a postupujte opatrně. A podvodníkům můžete přát, aby jim to nacucané auto z garáží nešlo vytáhnout ani Tatrou.