Jak originální je vaše tetování? Tahle auta si nejčastěji dáváme na kůži

Řada automobilových nadšenců vyzná přízeň značce nebo konkrétnímu modelu zvěčněním v podobě tetování. Napadlo vás někdy, která auta mají lidé na svém těle nejčastěji?

Tetování patří k lidskému tělu od nepaměti. Je to způsob, jak vyjádřit svoji osobnost a co máme rádi. Pojetí je prakticky neomezené, od velikosti, přes tvary, barvy, až po umístění na těle. Není žádným překvapením, že se pro tento trend nadchlo mnoho milovníků automobilů. Můžou tak mít stále s sebou své milované či vysněné auto. Stejně tak jako první, nebo poslední plánované. Zamysleli jste ale nad tím, pro kterou značku nebo model se lidé nejčastěji nadchli?

Průzkum, který přinesl internetový portál Zutobi se právě tímto tématem zabýval. Prostředím k zisku informací se stala sociální síť Instagram, kde se četnost měřila pomocí hashtagů a postů. Věděli jste, že existuje 89 různých značek, které si lidé nechali vytetovat? Přitom v průměru vychází na jednu automobilku 305 příspěvků.

Se 6058 příspěvky na Instagramu jasně vede Volkswagen. Německý gigant stihl během dlouholeté existence vytvořit řadu dnes ikonických modelů. Golf, Beetle, Passat, ty všechny jsou navíc cenově dostupné a tím pádem oblíbené u mladých lidí, kteří mají k tetování častější sklony.

Druhé míso se 3284 posty míří do USA k automobilce Tesla. Může za to populární mediální prezentace modelů, nových technologií, ale i pokrokových myšlenek Elona Muska. Nehledě na to, že elektromobilita na sebe strhává čím dál více popularity.

V Americe už zůstaneme. Třetí pozici obsadil Jeep s 2946 tetovanými příspěvky. S historií sahající až do roku 1940 má Jeep obrovskou základnu fanoušků, kteří značku vnímají jako životní styl.

Naproti tomu, že Pontiac už oficiálně neexistuje, se v průzkumu dostal na čtvrté místo s 2093 příspěvky. Produkce byla ukončena v roce 2010, ale během své slávy stihl vyprodukovat tolik fantastických modelů, že alespoň na tělech nadšenců žije jejich odkaz dál.

Pětici nejoblíbenějších značek uzavírá Cadillac s 2001 příspěvky. Cadillac vždy ztělesňoval luxus amerického průmyslu, velké koráby plující hlavní třídou města.

Zatímco značky jako takové se těší velké oblibě, to samé se nedá říci o konkrétních modelech. Respektive, údaje se nedají přesně dohledat, jelikož lidé používají mnohdy nespecifické hashtagy. Ze 330 zjištěných modelů měly pouze dva přes 1000 příspěvků.

Vítězem své kategorie je Ford Mustang, jehož tetováním se pochlubilo 16.614 uživatelů. To není překvapující. Za 60 let Ford vyrobil mnoho generací, z nichž řada patří k vyhledaným. Nemluvě o mnoha filmech, které mánii podnítilo.

Druhý je Chevrolet Impala se 1069 příspěvky. Přestože novější modely jsou zapomenutelné a nevýrazné, starší se dodnes těší velkému zájmu zejména mezi úpravci.

Třetí místo pro Audi TT s 968 posty by tipoval jen málokdo. Zároveň jde o nejčastěji tetovaný evropský model.

Čtvrté místo náleží Chervoletu Camaro, které si nechalo vytetovat 241 uživatelů a pětici nejúspěšnějších uzavírá BMW M3 s 205 příspěvky.