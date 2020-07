Jak nakreslit komiksové auto? Uznávaný kreslíř na to odpověděl celou knihou

Sean Gordon Murphy je americký komiksový borec, který se proslavil především sérií komiksů Joe the Barbarian a také minisériemi Batman: White Knight a Punk Rock Jesus, což může mít spojitost s jeho katolickou výchovou. Ve výtvarném a literárním světě jde o velmi uznávanou osobu.

V jeho portfoliu ale najdete i úžasné automobilové dílo. Sean je totiž nadšeným petrolheadem, což se rozhodl stvrdit dílem Under the Hood. Jedná se o art book, ve kterém je 100 stránek věnovaných především Datsunu 280Z, historickému japonskému sporťáku s motorem o objemu 2,75 litru, který dosahoval výkonu 110 kW (150 koní). Existovalo dokonce provedení o výkonu 127 kW.

Kniha je podle Seana jakýsi tutoriál, jak namalovat komiksové auto. V díle se objevuje i Batmobile, k čemuž jej inspiroval Scott Snyder, přední kreslíř netopýřího muže. V knize měly původně být i typické komiksové bubliny, které se však pro co největší požitek z kreseb nakonec vyškrtly.

Po vydání knihy se Sean rozhodoval mezi pořízením dvou vozů - DeTomaso Pantera a právě Datsunu 280Z. Jelikož ceny Pantery v tu dobu raketově rostly nahoru rozhodl se pro Datsun, do kterého osadil motor RB25 a vyladil jej na výkon přes 500 koní. Art book Under the Hood z roku 2016 si můžete pořídit za v přepočtu necelých tisíc korun. Krátké ukázaky najdete v galerii, stejně jako Seanovo provedení Batmobilu.