Jak vybrat a koupit ten správný karavan? Poradíme, na co byste si měli dát pozor

Léto je v plném proudu a čím dál více lidí letos pořizuje karavany. Vlastně rok od roku se jich u nás prodá víc a víc. Není se co divit, je to skvělá volba při cestování po České republice, ale i do zahraničí. Po zaparkování zůstane auto pro další výlety, a když pořídíte pěkný předstan, máte další místnost k dobru. Děti jsou z karavanu nadšené ještě více než dospělí. Ti budou spokojení díky většímu komfortu, než poskytne jen stan.

Výběr správného karavanu ale není nic lehkého. Mnohdy se stane, že první karavan lidé po pár sezónách vymění za jiný, který je třeba jinak dispozičně řešený. Je to individuální, každému sedí něco jiného, a tak určitě objeďte pár prodejců a vyzkoušejte, co by mohlo vyhovovat zrovna vám. Nákup karavanu není ani levná záležitost, proto pečlivě promyslete, co od toho vlastně očekáváte.

Pokud si nákupem karavanu nejste jistí, nebo je váš rozpočet menší, zkuste si nejprve karavan pronajmout. Vše si osaháte, ujasníte si, co se vám líbí a co očekáváte. Také zjistíte, jak se s karavanem vůbec jezdí a parkuje. Půjčoven je po celé zemi hodně a v každé určitě naleznete ať už malý karavan jen pro dva, nebo velký rodinu s dětmi. Jen s půjčením neváhejte, obzvláště letos je o karavany a obytné vozy zájem. Jen počítejte, že ceny půjčovného také nejsou úplně nízké.

Podle čeho vybrat karavan?

Třeba podle toho, kolik uveze vaše auto na kouli. Tento údaj naleznete v technickém průkazu vozidla, pod pojmem „Maximální přípustná hmotnost přípojného vozidla“. Je to hmotnost, se kterou může být auto a jeho tažné zařízení bezpečně používáno. Pokud se tímto údajem budete řídit, nemusíte se cestování s karavanem obávat.

Jaký máte řidičák?

Pokud nejvyšší povolená hmotnost soupravy, tj. auto i s karavanem, nepřevýší 3,5 tuny, vystačíte si se svým běžným řidičským průkazem typu B. Pokud si vyberete větší a těžší karavan, musíte počítat s rozšířením řidičského průkazu na skupinu B96.

Rozpočet

Rozpočet si musí stanovit každý sám, ať už podle příjmů, nebo možnosti do karavanu investovat. Vždy počítejte s tím, že koupě karavanu není konečná investice. Potřebuje údržbu, servis, místo pro zaparkování, vybavení od nádobí, lůžkovin, čisticích prostředků včetně chemie pro toalety, kempovací nábytek a případně markýzu nebo stan.

Ceny karavanů jsou opravdu orientační, u bazarových karavanů vždy záleží na stáří, vybavenosti, ale i na technickém provedení. Menší starší karavan seženete přibližně od 80 tisíc Kč, pokud jezdíte s rodinou a potřebujete více místa, počítejte s částkou klidně od 150 tisíc Kč výš. Pokud budete chtít něco novějšího, lépe vybaveného, částka za rodinný karavan se pohybuje přibližně od 200 tisíc víc. Na nový karavan si připravte od půl milionu korun výš.

Nový, nebo bazarový?

Pokud se rozhodnete investovat nemalou částku do nového karavanu, odpadnou vám starosti o technický stav, převod dokladů a nutné počáteční investice na údržbu a opravy.

Levnější alternativa je pak nákup z bazaru nebo od soukromé osoby. Bát se toho určitě nemusíte, karavaning je po celém světě oblíbený a výběr použitých karavanů je veliký. Je ale potřeba zkontrolovat celý karavan, a na to je ideální vzít si na pomoc někoho, kdo se v karavanech vyzná. Nemusí to být hned automechanik, ale aspoň zkušený karavanista, který ví, kam se podívat a na co se zaměřit.

Jaký typ vybrat?

Vše záleží nejenom na rozpočtu, ale i na tom, co od karavanu očekáváte – pro rodinu, pro pár, pro rybáře, kam s ním budete jezdit, ale také co v něm vše chcete mít za výbavu. Vše si pečlivě promyslete, podívejte se do více karavanů, projděte se v nich, zkuste složit postel, otevřít pár skříněk, mrknout do lednice, ale posadit se třeba i na WC a představit si ranní hygienu. To vše vám pomůže ujasnit si, co od něj očekáváte.

Máte-li v plánu jezdit do kempů, vybavení karavanů nemusí být tak velké. Odpadnou starosti s vodou, s elektřinou, pokud má kemp přípojky. Ale pokud raději budete jezdit „na divoko“ počítejte s většími investicemi do vybavení, abyste byli soběstační.

Vnitřní dispozice

Různých vnitřních dispozic karavanů je opravdu hodně a člověk se v tom může lehce ztratit. Pokud budete kupovat nový karavan, je možné si i vnitřní dispozici nechat udělat na míru. Je třeba si říci, kolik lidí v karavanu bude cestovat a kolik lůžek tedy musí mít.

Lůžka se většinou tvoří ze sezení, kdy se sníží stůl a rozprostře se polstrování, které vytvoří matraci. Toto řešení výrazně šetří místo. Některé karavany mají jedno manželské lůžko pevné a druhé se vytvoří právě z druhého sezení. Další možnost tvoří i palandy, které jsou oblíbené hlavně u rodin s dětmi.

Neméně důležitá je i kuchyň. Pracovní prostor, dřez s baterií, vařič i lednice. Určitě by vše mělo poskytnout dostatek místa, aby se vám dobře vařilo. Možná vás to překvapí, ale moderní karavany mohou být vybaveny troubou i myčkou. Někdy je až ohromující, co se do karavanu vše vejde, pokud tedy nemusíte řešit celkovou váhu.

A nakonec samozřejmě toaleta, která je často spojena se sprchovým koutem. Většina lidí, pokud nevyužívá cestování na divoko, používá sprchu a toaletu v kempu. Vše je sice uzpůsobeno k používání, ale prostor nebývá tak veliký a nemusí to všem vyhovovat. S používáním WC souvisí také nákup speciální chemie a pravidelné vyprazdňování WC kazety. V kempech jsou na to vyhrazené prostory.

Markýza, nebo stan?

Karavan není nafukovací a v létě budete určitě chtít trávit více času venku. Někomu stačí jen markýza, která poskytne ochranu před sluncem a deštěm. Je jednodušší na instalaci a mnohdy je součástí karavanu. Stačí ji jen vytáhnout, postavit nohy, ukotvit a je hotovo.

Pokud chcete zvětšit prostor karavanu, je lepší zvolit předstan. Velikost a technické provedení je různé, mohou být jednodušší samonafukovací nebo nasouvací do lišt, které jsou připojené ke karavanu. Instalace zabere více času, ale zvládne ji i začátečník. Předstanem získáte další místnost, kterou můžete i uzavřít a být venku i za nepříznivého počasí.

Co koupit před první jízdou?

Rozhodně přídavná zpětná zrcátka, která přiděláte na auto. S nimi bude jízda bezpečnější a uvidíte po celé délce. Dál se vám budou hodit vyrovnávací nájezdy a klíny pod kola proti pojezdu. Je také třeba zjistit, jaké připojení má karavan k autu a případně koupit redukci.

A co koupíte potom, záleží už jenom na vás. Solár na střechu, barel na vodu, plynový ohřívač na vodu, stan, koberec nebo venkovní kuchyni. Kempinkového vybavení je velké množství.

Na co si dát při výběru karavanu pozor?

Nákup karavanu neuspěchejte. Pokud máte rozhodnuto, co od karavanu očekáváte, jakou dispozici a výbavu, je na řadě „ho“ najít. Koupit karavan můžete od soukromníka, autobazarů nebo různých dovozců, kteří se specializují na dovoz ze zahraničí, někteří dokonce vozí výhradně z určitých zemí. Např. z Holandska, kde se karavaning stále těší velké oblibě a pravidelně karavany obměňují za nové.

Vždy je potřeba nejenom pečlivě číst smlouvu, ale hlavně vědět, kam se při obhlídce podívat a na jaké věci se zaměřit. Pokud jste nováčkem, určitě si s sebou vezměte zkušeného karavanistu nebo automechanika, který se trochu v karavanech vyzná. Je třeba zkontrolovat věci, které se na první pohled mohou zdát v pořádku, hlavně pokud nevíte, kam přesně kouknout.

Co je potřeba neprodleně prověřit?