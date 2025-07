Jak funguje výstupní kontrola nových Bugatti? Zahrnuje dlouhý výlet i tempo až 300 km/h

Výstupní kontrola může mít různé podoby. U některých značek (zdá se) prakticky neexistuje, jinde stačí pár set metrů okolo fabriky a auto může ke svému novému majiteli. U Bugatti na to jdou z gruntu, současná podoba kontroly kvality u něj začala již v dobách rekordního modelu Veyron. Francouzská automobilka má speciálně navrženou trasu skrze alsaský venkov, na níž testuje mnoho aspektů vozu za pomoci zkušených specialistů.

K vyzkoušení je toho nemálo – zpracování, fungování palubních systémů, práce a dojem z posilovače řízení, pohon a řazení, zvuk a hluk, akustická signatura výfuků… Každý z těchto prvků má na trase, která měří přibližně 350 kilometrů, své místo. Na klikatých okreskách dochází k otestování obratnosti a jízdních vlastností, dálniční úsek pak ukáže, jak je na tom vůz se stabilitou a pohodlím. Součástí je také jízda do hor, v nichž jsou vozy vystaveny převýšení a různým atmosferickým podmínkám. Převodovka je testována pod různou zátěží a v různých scénářích, musí dokonale fungovat při rychlé jízdě, správně řadit nahoru i dolů a s různou mírou sešlápnutí plynu nebo brzd.

Z hlediska zvuku využívají experti Bugatti své okolí. V úzkých uličkách vytváří kamenné budovy přirozené akustické komory, zkušební jezdci vyhodnocují odraz zvuku od zdí. Pro kontrolu vozů W16 Mistral jsou v této době pouze tři speciálně vyškolení experti. Každý z nich prošel důkladným školením pod dohledem starších testovacích jezdců, kteří jim předávali desítky let akumulovaných zkušeností. Co je zajímavé – 90 % hodnocení vychází ze smyslových vjemů – hmatu, sluchu, zraku a tak dále. Jsou to právě lidé, kteří umí rozpoznat například nežádoucí vibrace, divné zvuky, odchylky od normálního fungování.

Kromě ostrých smyslů vychází jejich analýza i z hluboké znalosti techniky vozů Bugatti, vše si zaznamenávají písemně na diktafon a jejich dojmy pak mohou vést k částečnému nebo úplnému rozebrání vozu. Zbylých deset procent hodnocení vychází z proprietární integrované telemetrie, která sleduje každý aspekt během celé jízdy. Vrcholem testovacího programu je vysokorychlostní testování na letišti Colmar, kde jsou zkoušeny brzdy, ESP a ABS v tempu až 300 km/h. Pokud jsou zjištěny chyby nebo vady, po jejich odstranění následuje další zhruba padesátikilometrová testovací jízda.

Zdroj: Bugatti | Zdroj videa: Bugatti