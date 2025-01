Jak dostat v zimě z elektromobilu nejvíc? Baterii nevybíjejte pod 40 %, radí inženýr

Zimní období je pro provoz auta vždy náročnější, přičemž u elektromobilů se do každodenního využívání promítají specifické aspekty, které přímo souvisí s působením klesajících teplot na ústrojí vozu. Od samotné Škodovky tak přichází hrstka praktických rad, které mohou provoz elektrického auta v zimě o něco zpříjemnit.

Že používání elektrického auta nemusí být kdovíjak náročnější oproti klasickému spalováku přitom tvrdí inženýr Oliver Manicke, který u Škody vede vývoj bateriových systémů: „Mé návyky se v zimě zásadně nemění. Jen se snažím mít auto přes noc napojené na AC nabíječku, která pak dodává energii pro funkci předehřevu interiéru a baterie.“

Využití předehřevu baterie je samozřejmý způsob, jak v zimě prodloužit dojezd a zvýšit komfort cestujících, vhodné použití funkce je však na místě. „Přes týden mám předehřev naplánovaný, o víkendu ho zapínám podle potřeby s ohledem na to, jak daleko pojedu. Na pětiminutovou cestu do supermarketu rozhodně není předehřev potřeba a je efektivnější se obejít bez něj,“ říká Manicke. Do budoucna přitom rovněž u Škody vyhlíží, že v tomto ohledu by mohla řidičům jít naproti umělá inteligence.

Baterie nabitá nejméně na 20–40 % – Klasickou radou je nenechat úroveň nabití klesnout pod 20 %, v zimě ale tuto hodnotu můžete před cestou zvýšit i na 40 %. „To je hodnota, která vzhledem k chemickým procesům v baterii zajistí, že auto bude mít dost energie třeba i pro rychlou jízdu na dálnici i bez předchozího předehřevu,“ vysvětluje Manicke. Zároveň platí, že běžným maximem by mělo být 80% nabití, na 100 % je vhodné baterii nabít jen před delší cestou.

Delší cestu si naplánujte – Delší trasy zejména do neznámých míst doporučuje Manicke plánovat, a to buď prostřednictvím mobilní či webové aplikace, nebo přímo v autě. „Auto při výpočtu trasy pracuje s průměrnou spotřebou z předchozích dní, takže v zimě dovede počítat s případnou větší potřebou nabíjení,“ zmiňuje.

Auto jako součást domácnosti – Elektromobil je výhodné mít i jako součást energetického řešení své domácnosti. V zimě je to podle inženýra Škody dvojnásob výhodné. „V řadě zemí jsou dodavatelé energií ochotni snížit cenu, když ví, že využíváte elektromobil, který můžete nabít třeba v případě, kdy je energie přebytek,“ zmiňuje Manicke. Radí tedy zjistit, jak to ve vašem případě funguje a jaké máte možnosti.

Rady zkušeného uživatele

Další rady a návyky přináší Škoda také od dlouholetého majitele Enyaqu Domhnalla Dodse, který žije poblíž skotského Edinburghu a českým elektromobilem jezdí od roku 2021.

Nezatěžovat 12V baterii – I když mají elektromobily vysokonapěťovou trakční baterii, používají i klasickou 12V baterii, která zajišťuje napájení palubních systémů. Ta je zejména v zimě citlivější, a tak Dods radí ji nepřetěžovat: „Baterii dovede vybíjet zejména časté probouzení auta přes aplikaci. Časem jsem se naučil do ní nekoukat zbytečně často, a to baterii šetří.“

Topení v manuálním režimu – Kvůli dojezdu se prý u svého Enyaqu Dods nemusí nijak omezovat z hlediska tepelného komfortu. Přesto má jeden tip. „Dostal jsem ho od jiných uživatelů a sám jsem ho v praxi ověřil,“ říká. „Dojezd prodlouží přepnutí vytápění z automatického režimu na manuální. Já si zvykl topit na 20 °C a ventilátor pouštím na první stupeň, na dojezdu to je znát,“ vysvětluje. „Rozhodně ale nikdy nemrznu, když si chci přitopit, učiním tak,“ dodává.