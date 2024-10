Jak daleko dojede Volkswagen ID.7 na jedno nabití? Egolf s ním zvládl neuvěřitelnou vzdálenost

Dle oficiálních údajů a metodiky WLTP má elektrický Volkswagen ID.7 Pro S, vybavený baterií o kapacitě 86 kWh, zvládat 709 kilometrů. To je samo o sobě vynikající hodnota, ale odborník na dojezd z Volkswagen Teamu Switzerland Felix Egolf se rozhodl zkusit, zda by to nešlo lépe. Vůz řídil na 81km okruhu v Zugu jižně od Zurichu. Trasa obsahovala městské, dálniční i venkovské silnice s hornatými úseky, aby měla vypovídající hodnotu.

Výsledkem bylo 794 ujetých kilometrů při spotřebě 10,1 kWh/100 km, oficiálním údajem je přitom 13,6 až 16,2 kWh/100 km. Průměrná rychlost byla 51 km/h, jízda trvala 15 hodin a 42 minut v běžném provozu uprostřed týdne. Vůz byl vybaven paketem Comfort, balíčkem asistenčních systémů IQ.Drive a tepelným čerpadlem, s těmito volitelnými prvky mu dle výpočtu WLTP náleží dojezd „jen“ 700 kilometrů.

Pro zajímavost, dosažená spotřeba by se v přepočtu rovnala 1,1 litru nafty na 100 km, na konci jízdy zbýval dojezd dva kilometry. Felix Egolf již dříve zkoušel modely ID.3, s jedním dojel ze Cvikova do Schaffhausenu 531 kilometrů, s modelem ID.3 Pro S pak zvládl na jedno nabití 603 km při jízdě skrze 15 alpských průsmyků s převýšením 13.000 metrů.