Jak být správným mentorem pro mladé řidiče? Asociace autoškol chystá školení zdarma

Jezdit již od sedmnácti let se dá od roku 2024. V dohledu nad začínajícími řidiči se nyní mentoři mohou cvičit bezplatně.
Systém L17 získal od svého zavedení od 1. ledna roku 2024 značnou oblibu. Umožňuje zájemcům začít s autoškolou již před dosažením 17 let (nejdříve v 15,5 letech), absolvovat výuku a poté (po složení závěrečných zkoušek a dosažení věku 17 let) řídit v doprovodu mentorů. Již v lednu 2024 získalo řidičský průkaz 771 sedmnáctiletých, kteří zahájili jízdy pod dohledem mentorů (celkem 1364 mentorů), do konce roku 2024 využilo L17 zhruba 20 % všech nových řidičů, kteří se stali držiteli skupiny B.
Za první rok fungování programu bylo registrováno téměř 41 tisíc mentorů. Nejčastějšími mentory jsou odrostlí řidiči ve věku 41–50 let (58,3 %) a pohlaví je rozloženo téměř rovnoměrně – muži 51,6 %, ženy 48,4 %. K lednu 2025 bylo vydáno 24.048 řidičských průkazů nezletilým řidičům pod režimem L17, statistiky ukazují, že mají výrazně menší nehodovost než osmnáctiletí.
V loňském roce šlo o 6 bouraček sedmnáctiletých, oproti 1106 ve věku 18+. Asociace autoškol a partneři aktuálně představují sérii bezplatných vzdělávacích seminářů určených pro mentory L17, kteří se chtějí řádně a poctivě připravovat na svou roli. Kurzy proběhnou za účasti kvalifikovaného učitele autoškoly a v moderních bezpečných vozidlech.
Kurz trvá cca 90 minut a seznámíte se s fungováním systému L17, dostanete manuál a čeká vás kondiční jízda s kvalifikovaným učitelem autoškoly, který Vám ukáže, jak být správným mentorem. „Kvalifikovaný a připravený Mentor je základem úspěchu pro správný rozvoj znalostí a dovedností našich žáků v systému L17. V pilotních termínech jsme zaznamenali veliký zájem ze strany mentorů o tento typ kurzů a mě osobně velmi těší zodpovědný přístup rodičů k řízení motorových vozidel jejich dětí,“ uvedl Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.
Kurzy pro mentory programu L17 se uskuteční v následujících termínech a městech:
První proběhne v pátek 19. září v Praze 9. Následovat budou tři souběžné kurzy v pátek 26. září – v Liberci, Žďáru nad Sázavou a Jindřichově Hradci. Další školení je naplánováno na pátek 10. října v Mladé Boleslavi. V pátek 17. října se kurzy uskuteční současně v Praze 10 a v Brně. O týden později, 24. října, se školení přesune do Kladna. Následuje pátek 31. října v Praze 8 a poslední termín je pátek 7. listopadu opět v Mladé Boleslavi. Registrovat se můžete zde.
Zdroj: MDČR, Asociace autoškol