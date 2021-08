Jak by vypadaly Lincolny budoucnosti? Studenti navrhli fantastický koncept Anniversary

Když se podíváte do současné nabídky značky Lincoln, najdete v nich samá SUV – konkrétně Aviator, Navigator, Nautilus a Corsair. Doby, kdy vyráběla pohodlné a dobře vybavené koráby silnic s legendárními názvy Continental nebo Town Car jsou prostě pryč. Když dostali před rokem studenti Artcenter College of Design v kalifornské Pasadeně otázku, jak by vypadal Lincoln za dvacet let, dva vítězné koncepty ze tří SUV nebyla. Jeden z projektů s názvem Anniversary byl nyní postaven ve formě modelu v měřítku jedna ku jedné a vystaven na automobilovém týdnu v Monterey.

Američané dávají sbohem škrabkám na led. S lepším řešením přichází luxusní Lincoln

Jde o luxusní grand tourer s jedním párem dveří, ale místem pro čtyři pasažéry. Vpředu zaujme ultradlouhou kapotou bez viditelných vstupů vzduchu – v rytmu doby je jasné, že by případně šlo o elektromobil. Jeho specialitou má být schopnost najít historické fotografie různých míst, na která posádka cestuje, a promítnout je na obrazovky uvnitř. Zajímavý nápad, který odpovídá zaměření značky na luxus a cestování v maximálním pohodlí. Schválně, jestli se Lincoln nechá alespoň trošku inspirovat.