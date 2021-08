Jak bezpečně převážet psa v autě? Tyto rady se hodí nejen cestou na dovolenou

Dle předloňských statistik má psa ve své domácnosti čtyřicet procent Čechů. A nemálo z nich se se svým chlupatým parťákem vydává i na dovolenou. Pes není kufr, který se dá jen tak hodit do zavazadlového prostoru – aby cesta proběhla bezpečně, je nutné trochu investovat do přepravních systémů, určených pro mazlíčky.

Pes by v autě nikdy neměl cestovat bez jištění. Vhodný prostředek volte dle velikosti psa. Menší plemena se pohodlně vejdou do přepravních boxů – ty mohou být pevné nebo skládací s textilními stěnami, u druhé jmenované možnosti je nutné pohlídat si kvalitu, aby se pes ven neprokousal. Naprostou jistotou jsou tvarované hliníkové přepravky, které ale zaberou značnou část zavazadelníku. Pokud hodláte převážet většího psa, do kufru se dá pořídit speciální odolná celta, kterou je nutné zkombinovat s přepážkou, oddělující zavazadlový prostor. V případě nehody tak nehrozí, že pes prolétne do prostoru pro lidskou posádku a zraní sebe i ostatní.

Na zadních sedadlech by měl pes být vždy připoután. Jednak kvůli omezení volného pohybu a minimalizaci rizika, kdy by mohl rušit řidiče, a také kvůli bezpečnosti v případě nehody. Pro psy jsou určeny speciální postroje přes hrudník, které zvíře šetrně podrží v případě nárazu – zajistit psa vodítkem okolo krku k pásům nebo jiné pevné části vozu je v případě nehody ortel smrti. Zvíře by nemělo cestovat vpředu na sedadle spolujezdce. Tam ho má sice páníček či panička neustále na očích, ale hrozí rozptylování nebo zásahy do řízení. I pro zadní sedadla lze jednoznačně doporučit odolnou celtu, určenou pro přepravu psů – pokud tedy máte rádi své auto a nechcete mít rozdrápané, poslintané nebo jinak a hůře znečištěné čalounění.

Do auta psa naložte ve chvíli, kdy uvnitř panuje příjemná teplota. Lézt v kožichu do rozpáleného vozu by se určitě nelíbilo ani vám, v extrémních případech (například když nezodpovědný majitel nechá zvíře v zaparkovaném autě) hrozí psovi i smrt – dle expertů již pokud jeho tělesná teplota překročí 41 stupňů Celsia. Před cestou nedávejte psovi větší množství žrádla, mohlo by mu být nevolno. Dobré je mít po ruce drobnější pamlsky. Nezapomeňte si na cestu vzít dostatečnou zásobu vody a misku, ze které se pes může při přestávkách občerstvit.

Pokud zvíře během cesty nespí, dělejte si pravidelné přestávky, při kterých si protáhne tělo a odskočí si – nezapomeňte si přibalit dostatek pytlíků na výkaly. Při cestování vyšší rychlostí neotevírejte okna, psům se sice svist větru líbí, ale proudící vzduch je ze zdravotního hlediska nebezpečný pro jejich oči. Dále hrozí zásah do hlavy větším hmyzem nebo odletujícím kamením.

Pokud pes není zvyklý na cestování autem, před cestou ho nechte seznámit se s interiérem – zvykne si na nový prostor i nezvyklé pachy. Pokud má s cestováním problém, zkuste trénovat na kratších jízdách před jednou dlouhou cestou. Pes se bude vždy cítit lépe, pokud má v autě svou oblíbenou deku nebo hračku, určitě na ně nezapomeňte. Pokud zvíře za jízdy nadměrně štěká, experti doporučují nereagovat na něj a nenechat se rozptylovat. Při další zastávce a až se zklidní, pejskovi dejte pamlsek, bude tak odměněn za to, že je v klidu.

Máte své vlastní tipy, jak cestovat se psem v autě? Podělte se o ně s ostatními v komentářích! Haf a šťasnou cestu.