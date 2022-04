Jaguary XE a XF dostaly nový motor a pohon všech kol. Nadšenci prý ale touží po něčem jiném

V honbě za nižšími emisemi a spotřebou zařazuje Jaguar do modelové nabídky řad XE a XF nové čtyřválce s mild-hybridní technologií. Doplní je nové prvky výbavy.

Jaguar s modely XE a XF v prémiovém segmentu bojuje proti německé konkurenci už delší dobu, ale stále je udržuje v kondici. Zatímco XE dostanete pouze jako sedan, u většího XF máte na výběr i prostorné kombi. Posilou do dalšího roku jim bude nový dvoulitrový zážehový motor řady Ingenium s mild-hybridní technologií.

Jednoduše nazvaná linie 300 Sport nabídne výkon 296 koní se 400 Nm točivého momentu. Dodávaná bude výhradně s pohonem všech kol a osmistupňovou automatickou převodovkou.

Řada fanoušků volá po výkonnější verzi s osmiválcovým motorem, který automobilka nabízí právě v F-Pace SVR a Range Roverech. Možná by je částečně uspokojil i šestiválec, ale jejich přání nebudou vyslyšeny. Naopak. Jaguar se zavázal být do roku 2025 čistě elektrickou značkou, takže tohle je možná jedna z posledních šancí, jak si relativně rychlé XE a XF koupit. I tak nová verze XE 300 Sport akceleruje z 0 na 100 km/h za 5.9 sekundy. XF sedan to samé zvládne za 6,1 a v případ kombi přidejte ještě desetinu. Maximální rychlost je vždy omezena na 250 km/h.

Co se týče exteriérových změn, Jaguar se omezil pouze na 20palcová kola a dvojici nových elegantních laků v podobě stříbrné Silicon a šedé Carpathian. V interiéru XE najdeme dekorové lišty v hliníkovém designu Monogram, zatímco XF je vyhrazeno provedení nazvané Satin Charcoal Ash. Nedílnou součástí jsou pedály a pádla řazení pod volantem z hliníku.

Multimediální systém Pivi Pro infotainment má v nových verzích hlasově ovládanou asistentku Amazon Alexa. Stávající majitelé ji mohou pozvat do svého interiéru prostřednictvím bezdrátové aktualizace. Pokud máte rádi hodně světla v interiéru, můžete si připlatit za panoramatickou střechu. U sedanů má otevíratelný díl, zatímco kombi nabídne pevné provedení.

Cena XE 300 Sport začíná na 42.345 librách (1.236.474 Kč). Za větší XE sedan si Jaguar žádá 47.730 liber (1.393.716 Kč) a v případě kombi 49.005 liber (1.430.946 Kč).