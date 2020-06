Jaguar vrací do výroby blok slavného šestiválce XK. Potěší nejen majitele E-typů

Není to poprvé, co se Jaguar pouští do výroby starých dílů či příslušenství pro své legendární klasické modely. Na konci minulého roku začala divize Jaguar Classic znovu vyrábět například originální sadu nářadí pro E-type z 60. let. Teď se ovšem vydává trochu hlouběji, jelikož se rozhodla spustit výrobu bloku 3,8litrového motoru XK, který byl v 50. a 60. letech srdcem hned několika sporťáků i limuzín.

Nový blok tohoto známého řadového šestiválce nebylo možné sehnat po více jak 50 let. Jaguar chce tedy potěšit všechny zájemce a především renovátory zbrusu novým kouskem, jenž bude bezpochyby ceněnou transplantací pro nespočet starých vozů.

Inženýři se pochopitelně drží přesné originální specifikace a litinový blok bude vyráběn dle původních plánů automobilky. Mluvíme o bloku šestiválce, který se objevil nejen pod kapotou ikonického E-typu Series 1, ale také modelů XK150, XK150 S, MkIX, Mk2, MkX a S-typu (verze z 60. let).

Pokud navíc zájemci o nový blok předloží dokumentaci o vlastnictví a původu svého vozu, mohou si ponechat sériové číslo jejich originálního bloku. To bude následně vyraženo na nový blok s dodatečnou hvězdičkou upřesňující, že se jedná o nový náhradní díl z oficiální produkce Jaguaru.

Cenovka za nový blok 3,8litrového motoru XK je stanovena na 14.340 liber, tedy v přepočtu asi 421.000 korun. Za malosériovou zakázkovou výrobu se holt platí, navíc u takto historicky významného kusu techniky.