Jaguar v Číně stále jede se starými modely. Nyní má novou verzi sedanu XFL

Ačkoliv Jaguar usilovně pracuje na zcela novém modelu, na němž závisí celá budoucnost značky, našel si čas i na osvěžení svého stávajícího portfolia. Luxusní edicí si připomíná 90 let své existence.
V rámci kompletního restartu se Jaguar v posledních měsících stáhl do ústraní, aby se mohl naplno věnovat vývoji svého nového elektromobilu. To ale neznamená, že své aktivity na trhu zcela přerušil. Nyní se připomněl novou verzí sedanu, kterou oslavuje významný milník své historie.
Jaguar chce veřejnosti připomenout, že svou image vždy stavěl především na luxusních sedanech. Není divu, právě vůz z tohoto segmentu se má stát středobodem chystaného restartu značky a konkurencí luxusním modelům, jako je například Bentley. Vzhledem k tomu, že má automobilka plné ruce práce s přípravou zcela nového modelu, jehož premiéra je plánována na příští rok, rozhodla se mezitím uvést speciální edici typu XFL.
Druhá generace klasického modelu XF měla premiéru v roce 2015 a už o rok později vstoupila na čínský trh v provedení s prodlouženým rozvorem – o 140 mm delším, celkem tedy 3100 mm. Právě prostor na zadních sedadlech je v Číně důležitým symbolem luxusu a společenského postavení. Podobnou strategii zde dlouhodobě uplatňují i značky jako Audi s modelem A6L nebo BMW se svou řadou 5 LWB.
Nová verze s názvem „90th Anniversary Collector's Edition“ připomíná 90 let existence značky Jaguar. Navazuje tak na předchozí speciální edice, například Golden-Line z roku 2023. Designově vyniká tradičním zeleným lakem doplněným černou maskou chladiče, barevně sladěnými větracími otvory a lištami kolem oken. K dispozici je ale i stříbrné či černé provedení. Výrazným prvkem jsou 20palcová kola s diamantovým efektem. Překvapivé je, že se model XFL na tamním trhu stále drží, přestože od roku 2016 prošel jen minimálními designovými změnami.
Interiér zůstává věrný tradiční koncepci s množstvím fyzických tlačítek, i když infotainment se systémem Pivi Pro odpovídá současným technologickým standardům. Čalounění je dostupné v černé kůži s kontrastním prošíváním nebo ve zcela rudém či hnědém provedení. Výbava zahrnuje vyhřívaná a ventilovaná sedadla s elektrickým ovládáním, jasanové dekory, sportovní kožený volant a panoramatickou střechu.
Výroční edice je spojena s vrcholným přeplňovaným benzinovým čtyřválcem o objemu 2,0 litru, který nabízí výkon 300 koní a točivý moment 400 Nm. Cena začíná na přibližně 789.000 Kč. K dispozici je také dostupnější varianta Exclusive Deluxe s méně bohatou výbavou a motorem o výkonu 250 koní za cenu od 702.000 Kč.
