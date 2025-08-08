Jaguar v Číně stále jede se starými modely. Nyní má novou verzi sedanu XFL

Jaguar i nadále pokračuje v prodeji modelů v Číně. Zdroj: Jaguar

Jaguar i nadále pokračuje v prodeji modelů v Číně. | Zdroj: Jaguar

Nová verze s názvem „90th Anniversary Collector´s Edition“ připomíná 90 let existence značky Jaguar. Zdroj: Jaguar

Nová verze s názvem „90th Anniversary Collector´s Edition“ připomíná 90 let existence značky Jaguar. | Zdroj: Jaguar

Designově vyniká tradičním zeleným lakem doplněným černou maskou chladiče, barevně sladěnými větracími otvory a lištami kolem oken. Zdroj: Jaguar

Designově vyniká tradičním zeleným lakem doplněným černou maskou chladiče, barevně sladěnými větracími otvory a lištami kolem oken. | Zdroj: Jaguar

K dispozici je ale i stříbrné či černé provedení. Zdroj: Jaguar

K dispozici je ale i stříbrné či černé provedení. | Zdroj: Jaguar

Výrazným prvkem jsou 20palcová kola s diamantovým efektem. Zdroj: Jaguar

Výrazným prvkem jsou 20palcová kola s diamantovým efektem. | Zdroj: Jaguar

Překvapivé je, že se model XFL na tamním trhu stále drží, přestože od roku 2016 prošel jen minimálními designovými změnami. Zdroj: Jaguar

Překvapivé je, že se model XFL na tamním trhu stále drží, přestože od roku 2016 prošel jen minimálními designovými změnami. | Zdroj: Jaguar

Výroční edice je spojena s vrcholným přeplňovaným benzinovým čtyřválcem o objemu 2,0 litru, který nabízí výkon 300 koní a točivý moment 400 Nm. Zdroj: Jaguar

Výroční edice je spojena s vrcholným přeplňovaným benzinovým čtyřválcem o objemu 2,0 litru, který nabízí výkon 300 koní a točivý moment 400 Nm. | Zdroj: Jaguar

Interiér zůstává věrný tradiční koncepci s množstvím fyzických tlačítek, i když infotainment se systémem Pivi Pro odpovídá současným technologickým standardům. Zdroj: Jaguar

Interiér zůstává věrný tradiční koncepci s množstvím fyzických tlačítek, i když infotainment se systémem Pivi Pro odpovídá současným technologickým standardům. | Zdroj: Jaguar

Výbava zahrnuje vyhřívaná a ventilovaná sedadla s elektrickým ovládáním, jasanové dekory, sportovní kožený volant a panoramatickou střechu. Zdroj: Jaguar

Výbava zahrnuje vyhřívaná a ventilovaná sedadla s elektrickým ovládáním, jasanové dekory, sportovní kožený volant a panoramatickou střechu. | Zdroj: Jaguar

Nová verze s názvem „90th Anniversary Collector´s Edition“ připomíná 90 let existence značky Jaguar. Zdroj: Jaguar
Designově vyniká tradičním zeleným lakem doplněným černou maskou chladiče, barevně sladěnými větracími otvory a lištami kolem oken. Zdroj: Jaguar
K dispozici je ale i stříbrné či černé provedení. Zdroj: Jaguar
Výrazným prvkem jsou 20palcová kola s diamantovým efektem. Zdroj: Jaguar
9
Fotogalerie

Jaguar v Číně stále jede se starými modely. Nyní má novou verzi sedanu XFL

Mario Rychtera
8. srpna 2025

Ačkoliv Jaguar usilovně pracuje na zcela novém modelu, na němž závisí celá budoucnost značky, našel si čas i na osvěžení svého stávajícího portfolia. Luxusní edicí si připomíná 90 let své existence.

V rámci kompletního restartu se Jaguar v posledních měsících stáhl do ústraní, aby se mohl naplno věnovat vývoji svého nového elektromobilu. To ale neznamená, že své aktivity na trhu zcela přerušil. Nyní se připomněl novou verzí sedanu, kterou oslavuje významný milník své historie.

Jaguar chce veřejnosti připomenout, že svou image vždy stavěl především na luxusních sedanech. Není divu, právě vůz z tohoto segmentu se má stát středobodem chystaného restartu značky a konkurencí luxusním modelům, jako je například Bentley. Vzhledem k tomu, že má automobilka plné ruce práce s přípravou zcela nového modelu, jehož premiéra je plánována na příští rok, rozhodla se mezitím uvést speciální edici typu XFL.

Druhá generace klasického modelu XF měla premiéru v roce 2015 a už o rok později vstoupila na čínský trh v provedení s prodlouženým rozvorem – o 140 mm delším, celkem tedy 3100 mm. Právě prostor na zadních sedadlech je v Číně důležitým symbolem luxusu a společenského postavení. Podobnou strategii zde dlouhodobě uplatňují i značky jako Audi s modelem A6L nebo BMW se svou řadou 5 LWB.

Nová verze s názvem „90th Anniversary Collector's Edition“ připomíná 90 let existence značky Jaguar. Navazuje tak na předchozí speciální edice, například Golden-Line z roku 2023. Designově vyniká tradičním zeleným lakem doplněným černou maskou chladiče, barevně sladěnými větracími otvory a lištami kolem oken. K dispozici je ale i stříbrné či černé provedení. Výrazným prvkem jsou 20palcová kola s diamantovým efektem. Překvapivé je, že se model XFL na tamním trhu stále drží, přestože od roku 2016 prošel jen minimálními designovými změnami.

Interiér zůstává věrný tradiční koncepci s množstvím fyzických tlačítek, i když infotainment se systémem Pivi Pro odpovídá současným technologickým standardům. Čalounění je dostupné v černé kůži s kontrastním prošíváním nebo ve zcela rudém či hnědém provedení. Výbava zahrnuje vyhřívaná a ventilovaná sedadla s elektrickým ovládáním, jasanové dekory, sportovní kožený volant a panoramatickou střechu.

Výroční edice je spojena s vrcholným přeplňovaným benzinovým čtyřválcem o objemu 2,0 litru, který nabízí výkon 300 koní a točivý moment 400 Nm. Cena začíná na přibližně 789.000 Kč. K dispozici je také dostupnější varianta Exclusive Deluxe s méně bohatou výbavou a motorem o výkonu 250 koní za cenu od 702.000 Kč.

Zdroj: Carscoops, Jaguar | Zdroj videa: Jaguar

Jaguar

Britský Jaguar vznikl v roce 1922 jak Swallow Sidecars Company, v roce 1945 dostal svůj současný název Jaguar Cars Limited.

Výrobce sportovních a luxusních automobilů byl v roce 1989 koupen Fordem. Od roku 2008 ho vlastní indická Tata Motors.

Jaguar F-Pace • Jaguar E-Pace • Jaguar I-Pace • Jaguar F-Type • Jaguar XE  •Jaguar XF

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud