Jaguar to za novou identitu schytává ze všech stran. Může za to i video, které s auty nemá nic společného

Jak jistě víte, Jaguar v současné době prochází přerodem na plně elektrickou značku, přestal vyrábět všechny vozy až na SUV F-Pace, které se v dohledné době také odebere na odpočinek. Velký restart přijde v podobě super-GT, které má mít dojezd k sedmi stům kilometrů a umět nabít 320 kilometrů dojezdu za čtvrt hodiny.

Výkonný ředitel Adrian Mardell uvedl, že „Tentokrát uděláme něco velkolepého,“ což jistě souvisí s technikou i faktem, že automobilka hodlá vyrábět výrazně dražší vozy, než dosud, a ráda by se postavila například Bentley. Co se týče přechodu na elektřinu, generální ředitel Rawdon Glover upozornil, abychom změnu nebrali optikou roku 2024, ale z hlediska situace v roce 2026 (kdy k restartu dojde) a následujících let, kdy se má počet rychlonabíječek ve světě téměř zčtyřnásobit.

Součástí proměny je i nová identita značky, včetně nápisu v oblém písmu, loga s tradiční šelmou ve formě siluety v pruzích a znaku s písmeny J a R. V rámci představení značka zveřejnila také video, na které se zde můžete podívat. To vyvolalo veliký rozruch a soudě dle komentářů na sociálních i profesních sítích vlastně i zděšení.

Kritika klipu s lidmi různé barvy pleti v roztodivných barevných oblečcích přirovnává reklamu ke stylu propagace značky Benetton v 90. letech, další sledující poukazují, že video nemá absolutně nic společného s auty, natož s Jaguarem. Což se dá ale vyložit i druhým směrem - nevypovídá nic o tom, zda budou budoucí vozidla dobrá nebo špatná.

„Jste automobilka, jak to tato reklama komunikuje? Jak ukazuje vaši britskou, sportovní a luxusní identitu,“ ptá se například jeden z komentujících na síti facebook. Z klipu není nadšený ani český herní vývojář Daniel Vávra, který napsal: „Byl jsem velkým fanouškem značky Jaguar. Mám svůj druhý SVR a vzácný veterán XJR-S Le Mans a také Bentley GTC. Jste šílenci. A to nové logo je ošklivé. Sbohem.“

Velké nadšení není vidět ani na tradičně vstřícné a velmi liberální síti LinkedIn. „Každý, kdo si myslí, že poslední pokus o budování značky Jaguar je úspěšný, je mimo. Tento krok je pro značku katastrofální. Těžko si lze představit, že by to někdo se skutečnými zkušenostmi z automobilového světa považoval za dobré rozhodnutí, i kdyby cílem byla změna pozice značky,“ podotýká například ředitel marketingové agentury Athfluence Craig Kinnersley.

Je fakt, že marketingu značky se rozhodně podařilo vyvolat rozruch a upozornit na sebe i tu část publika, která se o auta nezajímá. To ale automobilka uměla již dříve a v ryze britském stylu, například s klipem It’s good to be bad s filmovými záporáky a silnými auty, s nímž měl velký problém britský Úřad pro reklamní standardy kvůli navádění k nebezpečnému chování.