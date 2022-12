Jaguar naposledy modernizuje oblíbený F-Pace. Rok 2025 přežije jediný v současnosti prodávaný model!

Trend přející SUV stále trvá, v čemž vidí Jaguar velký potenciál. Při modernizaci F-Pacu se soustředí hlavně na techniku a jednodušší výběr.

Jaguar stojí před kompletní restrukturalizací modelového portfolia. Nejen že jsem přeorientuje na notu elektromobility, ale zároveň se chce postoupit na žebříčku prémiových značek. Pochopil, že není tou správnou cestou, a tak se bude orientovat na dražší vozy a vyšší ziskovostí. Aby automobilka cíle dosáhla, bude ještě více posílit důraz na technologie, efektivní pohon a dílenské zpracování.

Vidina nové budoucnosti ale neznamená, že by se na současné modely Jaguar poslal na hřbitov a počkají na úplný konec. Rok 2025 přežije jen elektrický I-Pace. Zejména u oblíbeného SUV F-Pace by to byla škoda. Ano, je tu s námi už sedm let, ale zbývající tři roky jsou stále dlouhá doba. Jaguar přitom hledí dopředu a modernizaci prezentuje jako modelový ročník 2024.

Po vizuální stránce se toho příliš nezmění, protože i po letech vypadá F-Pace stále nadčasově. Hlavním nositelem pokroku se stane plug-in hybridní verze P400e s novou 19,2kWh baterií. Díky mí bude moct ujet v bezemisním režimu 40 km (dle WLTP), což je 20% zlepšení oproti předchůdci. Při použití 35kW DC nabíječky získáte 80 % za půl hodiny. Po připojení k domácímu 7kW AC wallboxu bude vůz plně připraven za 2,5 hodiny. Celkově soustava poskytuje 398 koní a 640 N.m přenášenými na všechna kola. To znamená akceleraci z 0 na 100 km/h za 5,3 sekundy.

Výběr správného vozu se stane jednodušším díky zeštíhlení ceníku. Na českém trhu můžete mít F-Pace v sedmnácti různých verzích. Nově zůstanou pouze linie R-Dynamic S, R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE, 400 SPORT a SVR. Aby se jen neškrtalo, Jaguar přidal do základní výbavy 19palcová kola, digitální přístrojový štít, infotainment Pivi Pro s hlasovým ovládáním Alexa a bezdrátové zrcadlení chytrého telefonu.

Že se majitel rozhodl pro výbavu R-Dynamic SE, či vyšší dá ostatním najevo černým paketem zahrnujícím plakety, kryty zpětných zrcátek a lišty kolem masky chladiče i oken. Dobrou zprávou je že vrcholnému modelu SVR zůstane pětilitrová V8 s výkonem 500 koní. Také výroba zůstane v zázemí Jaguar Land Roveru ve Velké Británii.