Jaguar, který měl být Ferrari? Okolo unikátního XK140 se motala slavná jména, ale přežilo jen dva roky

Jaguar XK140 je jedním z nejznámějších britských sportovních vozů s ikonickou siluetou. Vyráběl se od roku 1954 do roku 1957, jeho předchůdcem byl model XK120 a jeho nástupcem model XK150. Modelová řada XK byla zajímavá pro karosárny, které ještě v té době velmi dobře fungovaly. A asi nejzajímavější přestavbu modelu XK140 má na svědomí méně známá karosárna Boano.

Karosárnu založil Felice Mario Boano v roce 1954. Vedle toho vlastnil také mnohem slavnější karosárnu Ghia, kterou koupil společně s Giorgiem Albertim. Karosárna Boano měla na svědomí několik velmi zajímavých kreací. Většinou se od sebe karosárny sice dost lišily, ale nechávaly jasně rozpoznatelné znaky, třeba typický klín u Alfy Romeo. V Boanu ale ne, jejich model 6C 2500 je od ostatních na hony vzdálený.

Unikátní Jaguar XK140 od této karosárny má na svědomí slavný průmyslový designér Raymond Loewy. Ten měl tehdy studia v Paříži, Londýně a v New Yorku. Automobilová sekce sídlila v South Bendu v Indianě. Ale s jaguarem ještě počkejme. Původně měly totiž dohodu společnosti Loewy Design a Ferrari. Plánovalo se vozidlo se základy ve Ferrari 250 Europa, které by mělo Loewyho pověstné hladké linie.

Karoserii pro tento vůz mělo udělat právě Boano, jenže to tehdy dělalo i pro Pininfarinu. Projekt proto vznikal tak trochu v utajení, ale když se to v Pininfarině nakonec přece jen domákli, vyjádřili Enzovi nesouhlas. Ten si svou dvorní karosárnu nechtěl rozhádat, a tak projekt přerušil. Jenže Loewy to auto fakt chtěl, takže si opatřil šasi právě Jaguaru XK140 a auto nechal dokončit.

Jaguar XK140 Boano se představil na pařížském autosalonu roku 1955 a Loewy jej později používal ve své tamní rezidenci. O rok později si nechal vůz poslat do Ameriky a o další rok později ho prý prodal mistrovi světa v těžké váze Archiemu Mooreovi. Vůz byl ještě v témže roce bohužel zničen během požáru v Barris Shopu, kde bylo před příjezdem hasičů zničeno celkem patnáct vozů.