Jaguar F-Pace SVR poprvé v limitované edici. Odkazy na závodní úspěch jsou rafinované, už známe i českou cenu

Už za pár dnů odstartuje slavný závod v LeMans. Jaguar zde poprvé ukáže speciální edici modelu F-Pace SVR, který v tematické sérii ještě nevyšel.

Vytvořením vrcholného Jaguaru F-Pace SVR s vidlicovým osmiválcem otevřela značka novou cestu výkonných SUV. Vzhledem ke sportovnímu duchu a pětilitru o výkonu 550 koní není divu, že si jej automobilka vybrala jako nositele nové limitované edice oslavující vítězství na LeMans v roce 1988. Nutno také zmínit, že SUV se stabilně těší velké oblibě.

Přesto je to poprvé, co byla speciální edice navržena pro vrcholný F-Pace. O ztvárnění se postaralo oddělení zakázkových úprav SV Bespoke. Jmenuje se Edition 1988, což odkazuje na rok, kdy cílovou pásku jako první projel Jaguar XJR-9 M po ujetí 394 kol. Přesně na toto číslo bude produkce omezená. Předběžná cena na českém trhu činí 3.665.055 Kč

Dle předlohy závodního speciálu nese vůz fialový lak karoserie Midnight Amethyst, doplněný 22palcovými koly v provedení Champagne Gold. Plakety a loga modelu nesou sladěný odstín Sunset Gold.

Stejný recept byl použit také v interiéru. Ten zdobí kožené čalounění ebony na anatomických sedadlech s vyhříváním i klimatizací. Volant, pádla řazení a palubní desku zdobí zlaté lišty, zatímco loga šelmy mají saténově černý povrch. Pocit výjimečnosti dodávají nápisy SV Bespoke a Edition 1988. V bohatém seznamu výbavy nechybí posuvné panoramatické střešní okno, digitální kokpit, ani bezdrátové nabíjení telefonu.

Jaguar F-Pace SVR Edition 1988 se představí spolu s vítězným XJR-9 z Le Mans 1988 na expozici Special Vehicle Operations během letošních závodů 24 hodin Le Mans, které se konají od 8. do 12. června. Dynamickou premiéru si novinka odbude na Goodwood Festival of Speed, který se koná od 23. do 26. června.