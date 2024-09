Jaguar a Land Rover svolávají auta do servisu. Přehřívají se jim kamery

Možná si vzpomenete na velký problém, který společnost Jaguar Land Rover řešila v minulém roce – šlo o vadné baterie od dodavatele LG Energy Solution, kvůli nimž hořely modely I-Pace. Kvůli tomu proběhla velká svolávací akce, měnily se moduly a proběhly soudy.

Aktuálně je tu další chybka, naštěstí méně závažná. Týká se modelů F-Pace vyrobených na podzim loňského roku a dále Land Roverů Defender, Discovery Sport, Range Roverů, Velarů, Evoqů a některých Range Roverů Sport.

Ve srovnání s problémem s bateriemi jde vlastně o drobnost. Dva čipy v modulu NFSM (Near Field Sensing Module) mohou vykazovat teplotní rozdíl, kvůli němuž se modul dostane do stavu restartu. To způsobí ztrátu obrazu v kamerovém systému 3D Surround, který sleduje okolí vozu. Problém je způsoben absencí teplotního rozhraní, které vozy nedostaly při výrobě.

Pokud jsou tak majitelé zvyklí na kamery a jsou najednou bez nich, hrozí nebezpečí chodcům. Kvůli přehřívání zatím nedošlo k žádným nehodám, zraněním nebo dokonce požárům. Vadné moduly budou majitelům vyměněny v autorizovaných servisech.