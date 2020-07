Izrael míří do nebe. Létající automobil CityHawk už našel ten správný pohon

Automobilky se v současnosti zaměřují především na čistou mobilitu a elektromobily jsou tak tématem číslo jedna. Až ale tento trend pomine, bude podle všeho čas oprášit staré sny a poslat automobily z přeplněných ulic do vzduchu. Myšlenka létajícího vozu je stará jako vozy samotné. Pokusů dostat auto do vzduchu již proběhlo nespočet a některé byly dokonce úspěšné.

Stále se ale nedá říct, že bychom žili v éře létajících automobilů. Když už totiž někdo takové auto dnes postaví, je to většinou spíše letadlo. Myšlenka je to tak vzdálená, že se jí teď automobilky moc nevěnují, případně spolupracují na prvních vizích s výrobci letadel. Létající auta jsou tak dílem nadšenců, kteří vědí, že k dosažení cíle potřebují dlouhá léta vývoje a testování.

Tímto odvětvím se zabývá i izraelská firma Urban Aeronautics. Založil ji v roce 2001 Izraelec Rafi Yoeli, který má s vývojem v letectví 35 let zkušeností. Jeho cílem je dostat na silnice i do vzdušného prostoru licencovaný produkt, který bude schopný přepravovat osoby i náklad.

Prototyp s názvem CityHawk se od ostatních dost liší. Rozměrově totiž připomíná klasické auto a s trochou fantazie je autu podobný i vzhledem. Pohybuje se díky dvojici rotorů, které jsou ukryty v karoserii. Nyní už se i ví, co bude rotory pohánět. Urban Aeronautics spojilo síly s vývojářem vodíkového pohonu Hypoint a přináší tak první detaily.

Toto sci-fi vozidlo pohání dvojice elektromotorů o společném výkonu 700 kW (952 koní). Energie z dvou vodíkových nádrží by měla vydržet na let do vzdálenosti až 161 km, což sice není moc, ale CityHawk má sloužit primárně jako doručovatelský či záchranný prostředek. Životnost pohonného ústrojí by měla být přes 20 tisíc hodin.

Díky inovativní technologii extra tichých rotorů a speciálních potrubí pro proudění vzduchu má být CityHawk tichým dopravním prostředkem a nikoli klasickým vznášedlem, u kterého se po nastartování nedá ani stát. Není jisté, jaké schopnosti bude mít na obyčejných silnicích. Už jenom podle kol to ale na žádnou velkou jízdu nevypadá.

Na fotografiích ještě pochopitelně nevidíte hotový produkt. Očekává se, že do produkce by se mohl CityHawk podívat na konci této dekády. Za tu dobu se toho může ještě hodně změnit.