Italský býk se přepil americké whiskey. Má přes 750 koní a stovku umí za 2,65 s

O Lamborghini Urus by asi nikdo neřekl, že je pomalé. Vždyť je to s maximální rychlostí 305 km/h druhé nejrychlejší SUV na světě. První místo i nadále drží Bentley Bentayga, se kterým je Urus příbuzný. První novodobé SUV italské superautomobilky pohání dvakrát přeplňovaný osmiválec o výkonu 478 kW (650 koní).

Pro Johna Hennesseyho, majitele tuningové společnosti HPE (Hennessey Performance Engineering), to však ještě nic není. Rozhodl se proto podívat se tomuto splašenému býkovi na zoubek. Toto spojení je velmi neobvyklé. Společnost HPE se většinou zaměřuje na úpravu amerických aut a na Evropu hledí jen okrajově.

Vzhledem k masivní popularitě tohoto vozu je to však pochopitelné. Díky softwarovému tuningu, novému vzduchovému filtru a novému výfuku tak nyní dělá finální výkon téměř 760 koní a 990 N.m točivého momentu. Hennessey se chlubí tím, že Urus nyní zrychlí z 0 na 96 km/h (americká normovaná hodnota) za 2,65 sekundy.

Kit je dostupný nejen pro Lamborghini Urus, ale i pro Audi RS Q8, se kterým Ital sdílí techniku. Výkonový upgrade vás vyjde na 550.000 Kč. Své auto naložíte do kontejneru, pošlete do Texasu a do čtyř týdnů by mělo být doma. Cena za dopravu však není započítána. Možná by tak bylo lepší využít služby některého z evropských úpravců.