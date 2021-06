Italové zadrželi Rolls-Royce Phantom z Ruska. Nemá povolení na krokodýlí kůži

Italští celníci museli zadržet luxusní vůz Rolls-Royce Phantom, který mířil z Ruska do jedné společnosti v Římě. Při prohlídce se totiž zjistilo, že jsou sedadla, loketní opěrky a částečně i výplně dveří potažené krokodýlí kůží. Na divokých úpravách luxusních aut samozřejmě nic podivného není, ale tady je problémem právě krokodýl.

Rolls-Royce obnovil zakázkovou výrobu. Připomeňte si nádherná díla z minulosti

Krokodýl je chráněný druh a použití jeho kůže je regulováno Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES). Kůže tohoto typu krokodýla tak pochopitelně nesmí být nikde použita bez předchozího schválení, což není případ tohoto vozu.

Drake si nechal upravit SUV Rolls-Royce do gotického stylu. Vnitřek vás dostane

Aktuálně se řeší, že by se kůže z vozu odstranila, což by zmírnilo následky. Nebylo blíže specifikováno, zdali si tento vůz někdo z Říma koupil jako ojetinu a někde po cestě se zatoulaly papíry, nebo jde o specifický tuning na objednávku. V Rusku by to nebylo nic neobvyklého, koupíte tam klidně i neprůstřelný náklaďák s interiérem potaženým velrybím penisem.

Galerie doplněna o Rolls-Royce Phantom.