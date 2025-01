Italové vyladili ikonické Ferrari F40. Má být ovladatelnější a bezpečnější

Není tomu dávno, co motoristický svět obletěly zprávy o hned dvou nehodách ikonického Ferrari F40, z nichž majitelem jednoho byl dokonce pilot F1 Lando Norris (ačkoliv on sám za volantem nebyl). Vskutku příhodně k těmto nešťastným událostem se nyní ozývají specialisté z Itálie, kteří údajně temperamentní charakter legendárního supersportu alespoň částečně usnadní zkrotit.

Turínská společnost se švýcarskými kořeny Officine Fioravanti se již v minulosti pustila například do vkusné aktualizace techniky Ferrari Testarossa nebo manuální konverze Alfy Romeo 8C. Nový balíček úprav zaměřený na F40 tak ponechává motorizaci i design vozu opět takřka bez zásahu a především ladí ty nejdůležitější části vozu, které pomohou k lepší ovladatelnosti, a tudíž i bezpečnosti.

Součástí tohoto „handling paketu“ je moderní, nastavitelná konfigurace podvozku Öhlins TTX 36, která obsahuje mimo jiné nová ramena, ložiska či náboje kol. Podstatné vylepšení zajišťuje i karbon-keramická brzdová soustava Brembo s šestipístkovými třmeny vpředu a čtyřpístkovými vzadu, navíc společně s nastavitelným systémem ABS. Modernizaci oproti sérii představuje také nová převodka řízení s hydraulickým posilovačem.

Do vzezření vozu, ani architektury interiéru, tedy firma s úctou příliš nezasahuje. Jedinou změnou, které si určitě znalci povšimnou, je nasazení větších kol. Nové 18palcové kousky vpředu a 19palcové vzadu mají známý design původních sedmnáctek Speedline a jsou obuty do směsí moderních pneumatik, volitelně Michelin Pilot Sport Cup 2 nebo Pirelli P Zero.

Stačí dodat, že v sériovém Ferrari F40 musí majitelé bez zmíněného posilovače řízení či ABS krotit dvakrát přeplňovaný 2,9litrový osmiválec o udávaném výkonu 478 koní (352 kW), a to s nechvalně známým turbo efektem. Navíc s ohledem na lehoučkou konstrukcí vozu o hmotnosti jen 1254 kg.

„Když ho nepoužíváte, chřadne. Když ho používáte a nejste schopný řidič, zase hodně riskujete," popisuje vlastnictví F40 společnost, jejíž balíček úprav má jeden z nejznámějších supersportů v historii učinit „bezpečnějším, použitelnějším a v případě potřeby i celkově lepším, pokud jde o využití jeho výkonu“. „F40 je mistrovské dílo stvořené k jízdě, nikoliv jen k vystavování,“ dodává Officine Fioravanti.