Italové představili retro body kit pro Alfu Romeo Giulia. Za karbonovou hračku chtějí šest milionů

Pořád jedeme na silné retro vlně. Mnoho restomodů doplňují také body kity na nová auta. Jeden nový teď představují Italové.

Před dvěma lety svět obletěla zpráva, že francouzská společnost Carrosserie Caselani spustila výrobu body kitů pro aktuální generace Citroënů SpaceTourer a Jumpy, které je po aplikaci přiblíží vzhledem do stylu řady klasických dodávek Type H z konce 40. let minulého století. Není to nic ojedinělého, vzpomeňte na retro kit na Toyotu RAV4 od Mitsuoky, který moderní SUV vzhledově přiblížil k americkým SUV z 80. let.

Tahle móda zdá se ještě zdaleka není u konce. Italská firma ErreErre Fuoriserie představila přestavbu Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio na to, co oficiálně popisuje jako moderní pojetí klasické Alfy Romeo série 105. Tato série s karoserií od Bertone totiž letos slaví šedesátiny. Podle fotografií je snaha přiblížit se původnímu vozu značná.

Vůz má stejný tvar přední masky s integrovaným klínem a dvojicí kulatých světlometů. Dole na nárazníku vidíme dvojici nasávacích otvorů, lemy blatníku byly rozšířené a vzadu zase najdeme malinké svítilny. Celek doplňují karbonové doplňky. Jen doplňky to ale nekončí, z karbonu je totiž celá karoserie a podle tvůrců šetří jen tohle Giulii Quadrifoglio 200 kg.

Motor zůstal původní, tedy 2,9litrový šestiválec o výkonu 510 koní. Dynamické parametry se vzhledem k nižší hmotnosti zjevně zlepší, ale zatím nebyly zveřejněny. Výsledný design vozu je samozřejmě sporný a ukazuje, že mix mezi minulostí a současností nemusí být vždy jednoznačně pozitivně přijatý. Cena činí v přepočtu šest milionů korun včetně dárcovského vozu. Pro prvních deset zákazníků, jestli se jich tolik najde, ale platí sleva 1,3 milionu. Nicméně Giulia Q stojí u nás 2,3 milionu. Krásnou Alfu Romeo GTV 2000 zase koupíte za milion.