Italové představili další famózní restomod staré Alfy Romeo Giulia. Tahle bude nejvzácnější

Richard Herbich
25. srpna 2025

Šikulové z Totem Automobili poprvé ukázali speciální verzi GT Super SP jako prototyp na přehlídce v kalifornském Monterey.

Vůbec poprvé se firma se sídlem v italském Marconu kousek nad Benátkami představila automobilovému světu v roce 2018, kdy začala ukazovat své restomody na bázi klasické Alfy Giulia GT z let 1970 až 1975. Donorské karoserie kompletně odstrojí, zrenovuje, vyztuží a osadí tuhými pomocnými rámy i hliníkovými podvozkovými díly. K mání je verze se spalovacím šestiválcem o objemu 2,9 litru s dvěma turby a výkonem 447 nebo až 560 kW, a také elektrická varianta s více než 370 kW.

Na nedávné automobilové přehlídce v kalifornském Monterey představili novou verzi, která zakončí produkci modelů na bázi staré Giulie. Jmenuje se GT Super SP a k mání bude v pouhých deseti exemplářích. Oproti standardnímu provedení je díky rozšířeným karbonovým blatníkům o 13 centimetrů širší, ostatně z uhlíkových vláken je kompletně celá kapotáž. Dostala rovněž karbonový difuzor, který se dozadu vešel díky přesunutí výfuků na boky – ty vytvořili němečtí experti Capristo. Novinka má i upravené pomocné rámy a elektronicky stavitelný podvozek od firmy ORAM.

Pod kapotou se skrývá V6 twin turbo o objemu 2,9 litru se samostatnými škrticími klapkami, který sestavili odborníci z Italtecnica. Výkon činí 533 kw, zadní kola pohání skrze šestistupňovou manuální převodovku s odhalenou kulisou. Ve fotogalerii se můžete podívat, že jde o skutečně skvostný kousek s karbonovým krytem a bronzovými doplňky, které najdeme také napříč karoserií. Ty dodávají autu v kombinaci s vínovým lakem nádech steampunku, nacházejí se také uvnitř ve společnosti další hromady karbonu a modrého čalounění z Alcantary.

Zdroj: Totem Automobili

Alfa Romeo

Alfa Romeo je sportovní značka koncernu FCA. Její vozy charakterizuje osobitý design, živé motory a vynikající podvozky.

Společnost byla založena v roce 1910 jako A.L.F.A, své současné jméno získala v roce 1920. Součástí Fiat Group se stala v roce 1986, od roku 2021 patří do skuoiny Stellantis.

Přehled modelů: Alfa Romeo MiTo • Alfa Romeo Giulietta • Alfa Romeo 4C • Alfa Romeo 4C Spider • Alfa Romeo Stelvio • Alfa Romeo Giulia

