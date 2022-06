Italové postavili elektrický cesťák, se kterým ujedete přes 400 km. Jen ta cena vás může odradit

S heslem Born to be wind nám italská společnost představuje novou elektrickou motorku na dlouhé cestování.

Výrobci motocyklů jdou do elektrických pohonů velmi pomalu. Už jsme sice viděli pár výtvorů od mainstreamových značek, ale žádná revoluce modelového portfolia nás zatím ani u jednoho nečeká. Existuje už ale několik výrobců, kteří produkují pouze elektrické motorky, a jeden z nich nám nyní představuje žhavou novinku.

Je to model Experia Green Tourer a pochází od italské společnosti Energica, která vznikla jako první výrobce supersportovních motorek pouze s elektrickým pohonem na světě. Nečekejte ale, že tohle je od party technických milionářů, pro které jde o nějaký start-up. Podobných případů jsme tu měli už mnoho, i s auty.

Firma Energica sídlí v Italian Motor Valley v Modeně a vznikla již v roce 2014, ale celé to začalo už v roce 1970, kdy si Roberto Cevolini založil firmu na produkci dílů do vozů formule 1. Jeho syn poté založil společnost CRP Technology a přišel s nápadem na novou formu technologie 3D tisku. Nyní firma dodává komponenty do oborů kosmonautiky, letectví, ale i do automobilového a motocyklového průmyslu. Rodina dále vlastní firmu CRP Meccanica na výrobu CNC.

Energica Motor Company je společný projekt výše zmíněných firem. Pro výrobce je novinka přelomová v tom, že opouští vody supersportů a jde na dlouhé cesty. Experia je terénní cestovní motorka postavená zcela od základu. Klíčovým prvkem je baterie, která má v rámci motocyklů obrovskou kapacitu. Jejích 22,5 kWh vydrží k ujetí 420 kilometrů po městě a 210 kilometrů na rychlostních silnicích. Nabíjet se umí výkonem 24 kW a výrobce slibuje nabití z 0 na 80 % za 40 minut.

Elektromotor poskytuje motocyklu výkon 75 kW (102 koní) a dokáže se s ním rozjet až na 180 km/h. Motocykl disponuje také solidní výbavou čítající třeba vyhřívané rukojeti nebo USB porty k nabíjení vašich zařízení. Jediným problémem bude cena, protože Energica si model cení na 25.590 eur, což je v přepočtu 632.000 Kč. Taková Honda NT1100 ale stojí 349.900 Kč. Své kupce si ale Experia Tourer jistě najde.