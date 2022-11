Italové oznamují další vylepšení již 15 let starého auta. Pro příští rok může být oranžové...

Každá jízda novým Abarthem je zajímavým výletem do minulosti, kdy nás auta ještě moc nezlobila. Dobrou zprávou je, že s námi bude i příští rok.

Letos už je to čtrnáct let, co na silnicích jezdí sportovní verze Fiatu 500 od Abarthu. A co si v Itálii připravili na další rok? Patnáctý rok Abarthu 500, respektive nyní 595 a 695, se oslaví další modelovou péčí. Vůbec poprvé bude auto k dostání se speciálními oranžovým lakem, který odkazuje na závodní vůz Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth.

Podle všeho se rozloučíme s variantou Esseesse, protože nabídka je zjednodušená na Turismo a Competizione. První zahrnuje 17palcová kola a černé kožené čalounění sedadel, zatímco Competizione má jiný design 17palcových kol, přední sedadla od společnosti Sabelt a také se může pochlubit samosvorným diferenciálem.

Z příplatků jde zvolit paket Tech zahrnující automatickou klimatizaci nebo 7palcový infotainment. Paket Comfort zase přidá xenonové světlomety nebo reproduktory Beats. Verze 595 a 695 jsou i nadále dostupné v klasické karosářské verzi či jako kabriolety. 695 může mít sportovní výfuky Monza Sovapposto a brzdy Brembo.