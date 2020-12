Ioniq 5 odhaluje techniku. Má dojezd 550 km, 313 koní a solární panely na střeše

O Ioniqu 5, novém chystaném elektromobilu samostatné značky Hyundaie, už něco málo víme. Maskované prototypy se již proháněly po Severní smyčce Nürburgringu, designově bude novinka vycházet z konceptu Hyundai 45 a půjde o první model automobilky, který vyžije novou platformu E-GMP určenou pro elektrické vozy. A teď přichází na řadu ještě podrobnější informace.

Od rakouského zastoupení Hyundaie, které již spustilo rezervace Ioniqu 5, totiž unikly na web technické detaily zaváděcí edice First Edition, pro tamní trh limitované na 150 kusů. Zájemci mají čas na rezervaci do 31. prosince, potvrzení objednávky proběhne do 16. února a součástí je záloha ve výši 1000 eur (asi 26.300 Kč). A jak to vypadá, stále je k mání asi 80 vozů.

Výše posazený hatchback, respektive crossover, měří na délku 4630 mm. First Edition pak využije specifikace s dvojicí elektromotorů pro zajištění pohonu všech kol. Maximální výkon ústrojí je udáván na 230 kW (313 koní). Součástí ústrojí je 58kWh baterie, která má vozu umožnit dojezd až 450 km (WLTP) na jedno nabití.

V této specifikace se dostane Ioniq 5 z nuly na 100 km/h za 5,2 sekundy. K maximálnímu dojezdu se bude snažit přispět i střecha se solárními panely, kterou jsme už mohli vidět na hybridním Hyundai Sonata. Díky 800V architektuře, podobně jako u Porsche Taycan, má Ioniq nabídnout i super rychlé nabíjení – připojením k 350kW DC rychlonabíječce dobijete baterii na 80 % do 18 minut.

Samozřejmě, Hyundai bude Ioniq 5 později nabízet v několika dalších specifikacích, jelikož platforma E-GMP umožňuje zástavbu jednoho či dvou elektromotorů a různě velkých bateriových modulů. Zatím se tak mluví o větší baterii s kapacitou 73 kWh, která má vozu zajistit dojezd až 550 km – ta ovšem nebude pro edici First Edition dostupná. Ve volitelné výbavě se nakonec objeví i kamery místo zrcátek, podobně jako třeba u Audi e-tron.

Na kompletní odhalení sériové verze Ioniq 5 si ještě musíme počkat. Automobilka zatím nezmiňuje přesné datum premiéry. U českého zastoupení se pak možnost rezervace Ioniqu 5 ještě neobjevila.