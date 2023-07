Intimní marketing podle Suzuki: Letitá Vitara svedla dohromady více než 20 lidí

Ve Španělsku se Suzuki rozhodlo bojovat se slábnoucím zájmem o Vitaru neotřelým způsobem. Demonstrativně světu ukázalo praktičnost crossoveru. Tipnete si, kolik lidí se dovnitř vešlo?

Když hledáte schopné auto za relativně malé peníze, určitě nevynecháte showroom Suzuki. Vždyť Vitaru stále pořídíte od 554.900 korun a za 636.900 korun máte vyšší výbavu s pohonem všech kol. Schopnost udržet si cenovou dostupnost Suzuki dosáhlo ne zrovna velkými investicemi do vozu. Vždyť současná generace tu je s námi od roku 2015 a poslední facelift je skoro pět let starý. Na českém trhu je Vitara dostupná pouze s hybridním čtyřválcem Boosterjet o objemu 1.4 litru. Ten přináší výkon 95 kW s 235 N.m točivého momentu.

Ačkoliv jde stále o praktické auto, zájem o Vitaru slábne. V roce 2019 se jí v Evropě prodalo na 80.000 kusů. Loni to byla jen polovina. A jelikož se na voze v dohledné době asi nic výraznějšího nezmění, je potřeba podpořit trh šikovným marketingem.

Iniciativy se chopilo španělské zastoupení Suzuki Iberica během oslav dvacetileté působnosti. Zpestřením programu bylo netradiční zviditelnění a prokázání největšího trumfu Vitary, kterým je vnitřní prostor. Ten patří při délce 4175 mm, s rozvorem 2500 mm, šířce 1775 mm a výšce 1595 mm k největším v segmentu.

Během akce se dovnitř vtěsnalo 23 mladých odvážlivců průměrné postavy. Šest se jich vešlo do přední části a zbytek si našel místo v zadním prostoru o objemu 1119 litrů se sklopenými opěradly. Na původního Brouka, kam se vešlo 57 osob to sice nemá, ale i tak je to dostatečný důkaz o nestárnoucích hodnotách stále schopné Vitary.