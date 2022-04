Interiér nového Lincolnu se mění podle denních cyklů. Nadchne skleněnou kapotou i průhlednými sloupky

Se vstupem Lincolnu do světla elektrických vozů rostou očekávání náročných klientů. Ta mohou být velká, jelikož automobilka zcela mění přístup k pobytu na palubě. Zapojí se hlavně smysly.

Lincoln se zvolna chystá vstoupit do doby elektrické a své přípravy dal světu najevo konceptem Star. Ačkoliv se studie na první pohled zdá velmi futuristická, docela dobře si lze představit, že se mnoho detailů a tvarů přenese do sériového modelu. Už dnes máme na trhu řadu elektromobilů, které vypadají jako z jiného světa. Navíc Lincoln hodlá uvést tři novinky do roku 2025. Do té doby se trendy ještě změní, a tak musí myslet dopředu.

Lincoln Star Concept nám předkládá i moderní vnímání prostoru pro posádku, který se mění spolu s denním cyklem a do dění zapojuje smysly cestujících. Jde především o sluch, čich a zrak. Představení se odehrává ve třech cyklech. Den otevírá „Costal Morning“ doprovázený hřejivým ambientním osvětlením společně se zvuky oceánu a vůní mořské mlhy. Odpoledne vám dodá energii profil „Mindful Vitality“ podpořený vůní květin, povzbudivými zvuky a zářivým světlem. Do večerního útlumu vás dostane „Evening Chill“ s uklidňujícím soundtrackem a noční oblohou promítanou na interiérových obrazovkách.

Dvě obrazovky najdeme ve druhé řadě, zatímco řidiče se spolujezdcem spojuje jeden široký digitální panel. Další menší displej se nachází ve spodní části středové konzole a slouží k ovládání základních funkcí vozu.

Kabina má podobu vzdušného a maximálně proskleného salónku, ve kterém se můžete osvěžit chlazeným nápojem z lednice mezi sedadly ve druhé řadě. Tam je k dispozici i malý stolek. Druhý se vysouvá z palubní desky. Celé to působí idylicky, ale volně položené espresso, jak je prezentované na fotografii, by vám na našich silnicích brzy někam odcestovalo, nebo pokrylo čalounění v širokém rádiusu. Přední sedadla jsou navíc otočná, takže můžete během jízdy vést příjemnou konverzaci.

Zajímavým detailem je ve velké míře použitá kosočtvercová a trojúhelníková struktura podobně jako u vozů značky DS. Takto zpracované jsou i sloupky, přičemž mřížka je částečně průhledná. O další průnik světla do interiéru se stará spojení podlahy předního zavazadelníku s prostorem posádky. Kapota je přitom vyrobená z elektrochromatického skla, takže za jízdy jí volně proniká světlo, zatímco když Lincoln stojí, zneprůhlední se, aby skryla uložené věci. Při venkovním posezení jistě přijde vhod výsuvná lavička.

Vzhledem k tomu, že se jedná o studii zaměřenou na nový koncept pojetí interiéru a prezentaci designového směru, Lincoln neměl potřebu zacházet do detailů co se týče pohonu. Není zřejmá ani úroveň autonomní jízdy, ale nízká určitě nebude. Lincoln už teď nabízí rozsáhlou podporu řidiče a časem má přijít nová generace technologie Lincoln Intelligence Systém, vzájemného propojení vozidel a spojení se servisním zázemím.