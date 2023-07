Ineos Grenadier dostane bráchu do zásuvky. Pak budou další dva modely včetně konkurenta Jeepu Avenger

Vedle elektrické verze současného modelu a malého SUV chystá Ineos ještě něco, co zřejmě půjde proti Range Roveru.

Ineos Grenadier se postupně zabydluje na svých trzích a pomalu se stává kultovní záležitostí. Automobilka ale nechce usnout na vavřínech, takže chystá další inovace. Jednu z nich nám nyní více přibližuje. V rámci dnešních trendů bude i tento off-road ze staré školy vybavený také elektrickým pohonem. Ineos se s tím ale nikam nežene, vůz by měl být představený až v roce 2026.

Elektromobil se od modelu Grenadier ale nebude lišit jen pohonem. Dá se vlastně předpokládat, že půjde o druhý model. Novinka má totiž mít skateboardovou platformu místo klasického rámu, protože do něj by se obtížně implementovala baterie o uspokojivé kapacitě. Ineos totiž slibuje dojezd elektrické verze až 400 kilometrů. Vývoj novinky probíhá společně s Magna Steyr.

Nabízí se, aby nový elektrický teréňák použil platformu FM29 od Magna Steyr, stejně jako vůz Fisker Ocean. Aby toho nebylo málo, chystá Ineos ještě další modely. Jedním má být menší vůz spíše do města, který by měl konkurovat Jeepu Avenger. Dalším velké luxusní SUV, což by měla být modifikovaná verze Grenadieru. Lze tak očekávat, že půjde o konkurenta Range Roveru.