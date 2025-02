Ikonický Citroën DS slaví 70 let. Seznamte se s jeho tvůrci a jejich životními příběhy

Jedním z jeho mnoha úkolů bylo navrhnout plán pro automobilku minimálně na deset let, tak se zrodily již zmíněné projekty TPV, VGD a TUB. Během druhé světové války odmítal setkání s německými okupanty, a dokonce dal košem i Ferdinandu Porsche, na jeho příkaz probíhala výroba nákladních vozů pro Wehrmacht co nejpomaleji. Zajímavá je i průmyslová sabotáž, v rámci níž byly špatně umístěné značky v měrce na olej, což způsobovalo zadření motoru. Měl velké štěstí, protože jej mělo Gestapo v hledáčku a seznamu nepřátel Říše.

Značku musel postavit na nohy a učinil tak s energií a rozhodností sobě vlastní. Například nechal vypnout osvětlení Eiffelovy věže, zbavil se pojišťovny Citroën, autobusové dopravy, taxislužby i honosné prodejny v Paříži. Byl schopen vyhodnocovat co funguje a co ne, své poznatky předával konstruktérům i designérům, u nichž měl respekt a důvěru.

Dařilo se mu, takže se již v roce 1922 stává členem správní rady Michelinu a poté co pneumatikářská firma převzala po krachu značku Citroën jakožto její hlavní věřitel, stal se asistentem Pierra Michelina, jmenovaného do pozice předsedy správní rady automobilky. Později se Boulanger stal viceprezidentem a poté šéfem technického a designérského oddělení, prezidentem pak po smrti Pierra Michelina, který zahynul při nehodě v Citroënu Traction Avant po srážce s Peugeotem, v němž zemřela celá rodina.

Boulanger se narodil 10. března roku 1885 v Sin-le-Noble, vystudoval architekturu a v roce 1908 se vydává hledat štěstí a slávu na západní pobřeží USA a do Kanady. Prošel si stejně jako mnoho dalších emigrantů řadou povolání – byl kovbojem v Rocky Mountains, řídil tramvaje v San Franciscu a působil i jako kreslič v architektonické firmě v Seattlu. V roce 1911 založil vlastní úspěšnou stavební firmu v kanadské Britské Columbii, do Francie se vrací druhé polovině roku 1914 po vypuknutí I. světové války.

Dalším z otců DS byl legendární konstruktér Paul Magès . Narodil v roce 1908 Aussois ve Francii, jeho formální vzdělání bylo skromné – získal národní diplom (Brevet d'Études du Premier Cycle), což byl přípravný kurz pro Académie des Arts et Métiers v Marseille. V 17 letech zaslal svůj životopis do společnosti Citroën, kde jej přijali jako údržbáře. V roce 1936 se stal technickým kresličem a v lednu 1942 jej generální ředitel Pierre-Jules Boulanger přidělil do vývojového oddělení k řešení problémů s brzdami a odpružením.

Technika je jedna věc, ale model DS by zřejmě nikdy neměl takový úspěch, nebýt jeho avantgardního, aerodynamického a na svou dobu zcela futuristického designu. Ten byl dílem italského mistra Flaminia Bertoniho. Narodil se v italském Varese ve čtvrti Masnago v roce 1903, po získání technické licence nastoupil do automobilky Macchi Carrozzerie v roce 1918. O pět let později italského výrobce navštívili francouzští technici, kteří jej přetáhli do Citroënu.

Říká se, že tehdy Bertoni nemluvil dost dobře francouzsky, takže se Andrému Citroënovi představil ukázkou patentovaného pneumatického ovládání oken – byl na místě přijat. Chvilkově jej ale dohnaly představy o vlastní výjimečnosti, vrátil se do Varese a založil si vlastní firmu, která ale neprosperovala v tehdejší atmosféře rodinných podniků a rychlých projektů. Tak znovu a lépe.

Vrátil se ke Citroënu, kde navrhl slavný Traction Avant, svým založením i vedlejší profesí byl sochař, takže práce na trojrozměrném modelu nesla úspěch. Byl tvrdohlavý a nepoddajný, v roce 1940 byl zatčen za to, že odmítl podepsat akt loajality k Francii, v roce 1944 pak kvůli obvinění z pomoci řízení Citroënu během války. Což byla hanebnost zkonstruovaná ke svalení viny z kolaborantství na nefrancouzské občany.

Bertoni byl hybnou silou designu všech významných před- a poválečných Citroënů, od 2CV až po DS a své poslední velké dílo, model Ami 6 se zadním sklem a střechou ve tvaru písmena Z. Považoval jej za své nejzdařilejší, i když se jeho největšího úspěchu v podobě francouzského nejprodávanějšího auta z roku 1966 nedožil. Při navrhování kupé na bázi DS jej 7. února roku 1964 trefil šlak.