Ikonický automobilový prvek se změní kvůli elektromobilům. Toto je nová bohyně rychlosti

Příchod prvního elektrického modelu Spectre EV oslaví automobilka představením nové sošky Spirit Of Ecstasy. Zatímco vůz bude odhalen až příští rok, na „bohyni rychlosti“ se můžeme podívat již nyní.

Ikonická soška Spirit Of Ecstasy zdobí přídě vozů Rolls-Royce už od 6. února 1911. Dodnes je symbolem elegance a precizního přístupu k výrobě luxusních automobilů. Se vstupem automobilky do nové, elektrické éry se změní i „letící dáma“. Ale nebojte, Rolls-Royce si na tradici stále potrpí.

Už první snímky prozrazují, že Spirit Of Ecstasy neztratila nic na eleganci. Na přídi má stále pevný postoj a rozevlátou róbu, která má však reálnější a propracovanější podobu. Při bližším pohledu zjistíme, že na kapotě už nestojí rovnýma nohama, ale jsou mírně pokrčené. Pozice s jednou nohou mírně nakročenou vpřed přesně vystihuje to, co Rolls-Royce nazývá „skutečnou bohyní rychlosti“. Nová podoba je podle automobilky blíže původnímu návrhu Charlese Sykese z počátku 20. století. Ve srovnání s předchůdkyní se zmenšila o 17,28 mm na 82,73 mm.

Spirit Of Ecstasy v nové podobě se poprvé fyzicky objeví na plně elektrickém modelu Spectre EV (premiéra 2023), kde svým tvarem podpoří vynikající součinitel aerodynamického odporu vzduchu vozu 0,26. Toto číslo se má navíc ve finální fázi vývoje ještě zlepšit. Současná soška bude nadále zdobit modely Phantom, Ghost, Wraith, Dawn a Cullinan včetně edic Black Badge.

Každá figurka se vyrábí jednou z nejstarších technik odlévání „do ztraceného vosku“ s následným ručním dokončením. Spirit Of Ecstasy je díky tomu v každém kuse originál a nese drobné odlišnosti. Zajímavostí je, že až do roku 1939 se o leštění staral sám tvůrce Charles Sykes. Málokdo také ví, že v minulosti se Spirit Of Ecstasy objevila na kapotách v kleče.