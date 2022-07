Ikonická kachna ožívá jako miniaturní elektromobil. Využívá základ oblíbeného Citroënu Ami

Designér Jean-Louis Bui vytvořil zajímavý koncept kachny na základu miniaturního elektromobilu. Chopí se Stellantis příležitosti?

Citroën se snaží zážitek z elektromobility přinést širšímu spektru zákazníků cenově dostupným modelem Ami. Dvousedadlový skřítek je nabízen i v užitkové verzi a dokonce vzniklo 50 kusů outdoorové verze Buggy.

V souvislosti s těmito hrátkami dostal designér Jean-Louis Bui nápad na vytvoření lidového elektromobilu. Cenová dostupnost byla kdysi devizou rodinného Citroënu 2CV vyráběného od roku 1948. Reinkarnace ikonických vozů je dnes v souvislosti s elektromobilitou běžnou věcí. Proto Bui navrhl stylovou karoserii aplikovatelnou na základ Ami.

Pro umocnění dojmu vsadil koncept La 2 Deuche do prostředí Champs-Élysées. Stejně dobře by ale fungovalo zátiší Montevidea, Buenos Aires, Portu i Lisabonu, kde byla původní kachna oblíbená. Navíc použil luxusní barevnou kombinaci verze Charleston. Nápad samotný je velmi atraktivní, ale realizace už tak snadná není, pokud by se nápadu nezhostil přímo Stellantis.

Svůj „píseček“ si totiž hájí velmi tvrdě, což dokazuje také spor s Polestarem, jehož logo se mu zdá až příliš podobné šípům Citroënu. Takže by asi netoleroval, kdyby nějaký malý výrobce zkopíroval šasi Ami, natož karoserii kachny. Pokud by na takový nápad přistoupil, ocelové šasi Ami by bylo pro záměr ideální a vyžadovalo by jen minimální úpravy spojené se slícováním nové karoserie. To by pomohlo udržet cenu na stále přijatelné hranici. Prozatím je ale La 2 Deuchepouze roztomilým konceptem.