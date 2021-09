Ideální elektromobil pro českého řidiče je zcela mimo realitu. Volili byste stejně?

Vzhledem k pomalému nástupu elektromobility v České republice je jasné, že k nim místní řidiči stále ještě mají celkem rezervovaný vztah. Jejich názory zkoumal průzkum veřejného mínění na vzorku 884 respondentů – řidičů ve věku od osmnácti let. 33 % z nich uvedlo, že pořízení elektromobilu plánuje, přičemž 79 % by si vůz koupilo, zbytek by volil pronájem.

Z hlediska pohonu svého budoucího auta by zvolilo 28 % dotázaných hybrid, následují benzinový (22 %) a naftový (14 %) motor, dále plug-in hybrid (13 %) a čistě elektrický pohon vidí jako cestu 10 % dotázaných. Hlavními důvody, proč si elektrovůz zatím nepořizovat, jsou pro české řidiče vysoká cena (pro 54 % dotázaných), délka dobíjení baterie (38 %) a obava z úbytku kapacity akumulátoru (31 %).

Jak by měl tedy ideální elektromobil pro českého zákazníka vypadat? S cenou by se měl vejít do 300 tisíc korun, průměrný dojezd by se měl pohybovat okolo 350 kilometrů. Baterie by měla vydržet 8 až 10 let a maximální rychlost si český motorista představuje na hodnotě 163 km/h. Největší procento dotázaných (28) by volilo karoserii kombi nižší střední třídy a modrou barvu.

Zajímavé výsledky přinesl průzkum Generali České pojišťovny ohledně nákladů – 75 % dotázaných počítá s vyššími výdaji za provoz, 80 % je srozuměno s vyššími servisními náklady a dokonce 85 % je smířeno s nákladnějšími opravami po nehodách. Mezi největší výhody elektromobilů považují Češi ekologický provoz (61 %), nulové emise při jízdě (49 %), nezávislost na ropných produktech (47 %) a možnost nabíjet doma ze zásuvky (39 %).