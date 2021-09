Nový Renault Megane E-Tech Electric je terno! Nebylo u něj k hnutí, nedivíme se

Nový Renault Megane E-Tech Electric mohl být jedním z mála dopředu ohlášených elektrických aut, která se podařilo před veřejností utajit až do světové premiéry na autosalonu v Mnichově. Nevyšlo mu to o pár dnů, avšak vzhledem k tomu, že francouzská automobilka na nový model poutala dlouho dopředu a maskování připomínalo spíše tovární tuning, nebyly oficiální fotky sériového vozu zase takovým překvapením.

Na mnichovském stánku Renaultu to vypadalo, jako by návštěvníci podobný elektromobil nikdy neviděli. Jen co domluvil Luca de Meo, generální ředitel Renaultu, slétli se novináři na vystavené kousky jako vosy na bonbon. Renault nenechal nic náhodě: na stánku ukázal pět vozů v jednom kuse, jeden v řezu, díky kterému si v naší galerii můžete prohlédnout tenounký akumulátor zabudovaný v podlaze, a nechyběla ani obnažená přístrojovka.

Vlastně se nedivím, že bylo kolem elektrickým meganů tak živo. To auto totiž vypadá senzačně. Nese známé rysy současných renaultů a kupodivu moc neřve do světa, že nemá výfuk pod zadním nárazníkem, ale v elektrárně. Postavte vedle něj baculatý Volkswagen ID.3 a bude vypadat jako nabroušený hot-hatch, kterým by díky výkonu 160 kW (slabší verze má 96 kW) ještě před pár lety klidně mohl být. Designéři si pohráli s barvičkami, dojem robustnosti podporují lesklé lemy blatníků, ochranné lišty na dveřích a 20palcová kola, ale zároveň byl kladen velký důraz na co nejlepší aerodynamiku. Kliky předních dveří jsou zapuštěné a automaticky vyjedou, když se k vozu přiblížíte, ty zadní hledejte v posledním sloupku karoserie.

Také interiér jde s dobou a decentní přístrojová deska osazená dvojicí opticky propojených displejů tedy nikoho nepřekvapí. Displej před řidičem má úhlopříčku 12,3", středový 9" či 12". Nekruhový volant padne hezky do rukou, a přestože to z fotek vypadá, že je osazen dotykovými tlačítky jako současné Volkswageny či Mercedesy, zůstalo u klasiky. Nechci úplně podporovat častá tvrzení, že elektromobily postavené na ryze elektrických platformách uvnitř nabízejí tolik místa jako o segment větší auta se spalovacím motorem, v elektrickém meganu je ale rozhodně více prostoru než v tom běžném.

Měřím 190 cm a „za sebe“ se posadím s velkou rezervou před koleny i nad hlavou, škoda však minimálního prostoru vzadu pod předními sedadly. Nárty se mi tam nevešly, nanejvýš tak prsty u nohou. Komfortní nastupování navíc umožňuje nejenom sedadlo řidiče, ale i sedadlo spolujezdce (sedadla před vystoupením odjedou o pár centimetrů dozadu, po nastoupení se zase přisunou), což jsem nevěděl. Když pak kolega sedící přede mnou vystupoval, začalo mi přední sedadlo „drtit“ chodidla.

Ačkoliv to tak z fotek nemusí vypadat, za volantem se budete rychle cítit jako doma. Tedy alespoň pokud máte renaulty trochu pod kůží. Pod velkým středovým displejem zůstala klasická tlačítka pro ovládání klimatizace a sdružený ovladač audia stále najdete pod volantem, kam se nově přesunul volič jízdních režimů. V Renaultu se teď „řadí“ jako v Mercedesech. Plovoucí středová konzola s dvojicí pater je super nápad, parkovací brzdu nově najdete u levého kolene řidiče a s ohledem na velikost displejů oceňuji možnost nastavit si jas osvětlení klasickým tlačítkem vlevo od volantu. Elektrický megane je ultramoderní, něco z historie mu ale přece jen zůstalo.

Nový Megane E-Tech Electric byl prakticky nevyhnutelný a řada lidí jej bude vnímat pouze jako „další“ elektromobil. Ze současné nabídky kompaktních elektromobilů však dle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, o co se aktuálně mohou fanoušci zajímat. Objednávky budou otevřeny v únoru příštího roku a prodej by měl být zahájen o měsíc později.

Docela se na nový elektrický Renault Megane těším. S dojezdem až 470 km na jedno nabití lze bez problémů fungovat, výkony 96 a 160 kW jsou tak akorát, karoserie vypadá skvěle, uvnitř je spousta místa a nechybí zajímavé detaily jako výsuvné kliky dveří či animace světel, když se k vozu přiblížíte s klíčkem v kapse.

Cenu zatím neznáme, vybavené kousky se silnějším motorem se však jistě dostanou nad milion. Ale nepředbíhejme. U nového modelů Renault změnil také značení výbav. Namísto obligátních linií Life, Zen, Intens či initiale Paris se připravte na výbavy Equilibre, Techno a Iconic.