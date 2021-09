AMG vyladilo Mercedes EQS. Nabízí až 761 koní a 1020 N.m, dojezd zatím tají

Příchod ještě výkonnější varianty od AMG byl vlastně potvrzený už během oficiální premiéry Mercedesu EQS. Nyní se na veletrhu mobility IAA v Mnichově již naplno představuje nejsilnější specifikace EQS 53 4Matic+, která je po stránce elektromobilů prvotinou sportovní divize německé automobilky.

Hlavní zprávou je tedy dvojice vylepšených elektromotorů od AMG, které výkonné limuzíně zajišťují ve standardní specifikaci systémový výkon 484 kW (658 koní) a točivý moment 950 N.m. Komu by to ovšem nestačilo, s volitelným paketem AMG Dynamic Plus lze maximální výkon EQS 53 posunout až na 560 kW (761 koní) a točivý moment 1020 N.m – těchto hodnot dosahuje v režimu Race Start s funkcí boost.

Součástí ústrojí je nadále baterie o kapacitě 107.8 kWh, hodnotu dojezdu však AMG zatím neupřesňuje (standardní EQS nabízí až 770 km). Každopádně, působivé dynamiky s akcelerací z nuly na 100 km/h za 3,4 sekundy je dosaženo pouze s baterií nabitou na minimálně 80 % kapacity. Maximální rychlost je s paketem AMG Dynamic Plus omezena na 250 km/h. Bez paketu zrychluje EQS 53 na stovku za 3,8 sekundy a maximálně dosáhne limitovaných 220 km/h.

Kromě elektromotorů od AMG si EQS 53 polepšilo taky o vyladěný systém variabilního pohonu všech kol, přepracováno bylo i zadní zavěšení, uložení a pomocným rám motoru. Další části adaptivního vzduchového podvozku si výkonné EQS vypůjčilo z dalších modelů AMG. Nová je rovněž schopnější brzdová soustava (příplatkově s karbon-keramickými kotouči), standardem je systém natáčení kol zadní nápravy do úhlu 9 stupňů.

Uvnitř má elektrická limuzína hromadu doplňků od AMG, včetně jiného sportovního volantu, sedaček, pedálů, grafiky displejů palubní desky Hyperscreen nebo obložení z karbonu. Ke sportovní atmosféře byl v několika režimech upraven také syntetický projev elektrického ústrojí vozu uvnitř a venku. Svou úroveň standardního luxusu a pohodlí však ani AMG varianta EQS obecně neztrácí, stále mluvíme o komfortní limuzíně.

Objednávky pro AMG EQS 53 4Matic+ chce Mercedes spustit ještě ke konci letošního roku. Ceny zatím nezveřejnil.