I zrezlá Tatra T600 se prodala za pořádně vysokou cenu. Investiční potenciál ale mnohé zaskočí

Tatraplán je podstatným kusem české automobilové historie. Model T600 není na trhu prakticky dostupný a když se objeví, je o něj velký zájem. Jeden takový na renovaci se aktuálně prodal ve Švédsku.

Jakmile narazíme na Tatraplan, příjemně to zahřeje na srdcích všech automobilových nadšenců. Poprvé se model T600 objevil na pražském autosalonu v roce 1947 a jeho sériová výroba odstartovala o rok později. Protože se Tatra zaměřovala především na těžké nákladní vozy, přenechala výrobu osobního modelu mezi lety 1948 až 1951 kopřivnickému závodu Škoda. Následující rok se produkce krátce přesunula do Mladé Boleslavi. Celkem bylo postaveno kolem 6300 kusů a v očích sběratelů je každý ceněný. Alespoň to by si člověk pomyslel, ale realita je mnohem zajímavější.

Vezmeme-li modely T87, T600 a obě generace 603, vychází z nich T600 investičně zdaleka nejhůře. Mezi lety 2013 až 2018 činila míra zhodnocení pouhá 2 procenta. Zmínění konkurenti se naopak těšili 35 (Tatra T87) a 48 procent (Tatra 603). V budoucnu se mohou ale mince otočit a T603, která je nyní cenově ještě dostupná, může během několika málo let raketově vystřelit a přinést majiteli značný zisk. Jestliže jste právě motivováni Tatru T600 koupit, musíte hodně dobře hledat. V běžně dostupné inzerci k nalezení prakticky není.

Vůz poháněl vzduchem chlazený čtyřválec o objemu dvou litru. Vzhledem k tomu, že se na vývoji velkou měrou podílel Ferdinand Porsche, lze dozadu snadno umístit i motory právě od VW a Porsche. Právě to řada lidí udělala během nouze o náhradní díly v šedesátých letech.

Není tajemstvím, že Tatra při plánování osobního vozu chtěl využít plány s přelomu třicátých a čtyřicátých let, které po válce už nebyly k dispozici. To vedlo k rozhodnutí začít prakticky od začátku a nabídnout automobil s moderní technikou a nadčasovým designem. Spekuluje se, že se designéři částečně inspirovali Saabem 92001, ale v té době konstruktéři obecně experimentovali s aerodynamickými tvary. Skvělým příkladem je i Chrysler Airflow, který se v USA vyráběl ve druhé polovině třicátých let.

Podle dostupných informací bylo do Švédska dovezeno jen 184 vozů Tatra. Kolik kusů tvořily Tatraplany, nevíme, protože je vydávalo Československé velvyslanectví předem schváleným lidem.

Právě ve Švédku se ve čtvrtek vydražila Tatra T600 určená ke kompletní renovaci. Nový, v pořadí to bude pátý majitel, za ni zaplatil 245.000 švédských korun, v přepočtu tedy zhruba 569.000 Kč. Jedná se o ročník 1950 s nájezdem 96.251 kilometrů a výkonem 38 kW.

Dobrou zprávou je, že karoserie je z velké části kompletní a motor je součástí. Dle majitele před deseti lety běžel na zkušební lavici, protože byl zamýšlen pro osazení do vrtulníku. Motory Tatra byly pro svou spolehlivost a kompaktní rozměry certifikované pro použití v leteckém průmyslu. V interiéru toho chybí podstatně více, ale ceněné hodiny si majitel ponechal zvlášť. To je dobrá zpráva, protože dnes již prakticky nejsou k sehnání.