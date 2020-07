I závod VW v Emdenu přejde na výrobu elektroaut. Passat a Arteon se přesunou

Nedlouho poté, co VW oznámil ukončení produkce vozů se spalovacími motory ve své továrně v Cvikově, nám německý koncern poskytuje informace o svém dalším závodě v Emdenu v Dolním Sasku. Prozatím se na místě vyrábějí modely Passat a Arteon, to se však má do budoucna změnit.

Rovněž v Emdenu už totiž započala konverze továrny pro výrobu elektromobilů. Nejprve zde najede do produkce elektrické SUV ID.4, a to od roku 2022, zatímco další modely této rodiny budou následovat. SUV ID.4 se bude vedle hatchbacku ID.3 vyrábět také ve zmíněném Cvikově.

Výroba Passatů a Arteonů bude nicméně v Emdenu pokračovat v rámci přechodného období ještě po několik let, postupně by ovšem měl i tuto továrnu VW čekat osud produkce jen elektrických modelů. Do této časové osy by každopádně zapadaly dřívější plány přesunutí výroby Passatu a Arteonu do závodu VW v Bratislavě – a jak už víme, tam by klidně mohl skončit i český Superb.

Emden bude mít nakonec kapacitu výroby 300.000 elektromobilů ročně. Tomuto číslu pomůže nově postavená hala výrobní linky a rovněž rozšíření dosavadní rozlohy lisovny a karosárny. Modernizována bude i lakovna pro možnost tvorby dvoubarevných karoserií a plánují se taky nové moderní, automatizované skladové prostory. Do přestavby továrny VW koneckonců investuje kolem 1 miliardy eur (asi 26,6 miliardy korun).