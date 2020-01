I v USA budou muset elektromobily vydávat zvuky. Elon Musk to pochopil po svém

Rovněž v USA se chystají zavést povinnost elektrických a hybridních vozů produkovat do okolí zvuk. Stejně jako v Evropě jde o nařízení, které bude hledět především na bezpečnost chodců, jelikož tiché auto v provozu představuje určité riziko. Elektromobily tak pomocí externích reproduktorů dávají vědět o svém pohybu.

Zatímco ale většina výrobců již sází na produkci nejrůznějších futuristických pazvuků, na jejichž tvorbě někdy spolupracují i známí hudební skladatelé, v případě Tesly si samozřejmě šéf Elon Musk nemohl odpustit tuto povinnost zvukového varování pro chodce vylepšit svým vlastním způsobem a taky střeleným humorem.

Musk totiž oznámil, že kromě produkce jednolitého zvuku při pohybu elektromobilů budou moci Tesly i přímo mluvit na chodce – samozřejmě na povel řidiče. Na Twitteru již Musk ukázal menší upoutávku, kde Tesla Model 3 prohlásí „Tak tam jen nestůj a nezírej, naskoč!“. Lze tedy předpokládat, že na překážející chodce budou Tesly umět vyštěknout i něco jako „Pozor jedu!“ nebo „Z cesty!“. To ale není všechno...

Stejně jako v interiéru, kde už nyní můžete své spolucestující otravovat spouštěním zvuků prdů pro jednotlivé sedačky, tak i externí reproduktory Tesel zvládnou generovat zvuky prdění a řidič je bude moci zaměřit na chodce venku. Takže až se na vás na ulici vyprdne projíždějící Tesla, nedivte se. Do jednotlivých modelů by se měla funkce později dostat jednoduše přes aktualizaci.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa