I takto může vypadat Rolls-Royce Ghost. Má dokonce sportovní výfuky a zadní křídlo

Upravit a přitom neposkvrnit eleganci Rolls-Royců není vůbec legrace. Po Novitecu to vyzkoušel i Urban Automotive. Skoro to vypadá, že od sebe opisovali.

Jak chcete udělat Rolls-Royce ještě lepším? Jde to vůbec? Sáhnout na něco tak dokonalého chce velice distingovaný přístup, protože jinak to může skončit průšvihem. Povedenou kreaci prezentoval loni Novitec, kdysi na Phantom navrhl kompletní bodykit, který sice přidal pár agresivních prolisů, ale nijak nenarušil jemnost základních křivek. Přidal opulentní kola a vše zahalil do nejčernějšího laku, který našel. Výsledek byl skvostný, proto není divu, že podobný recept použil britský Urban Automotive na menšího Ghostu.

Vůz už má za sebou premiéru na loňské SEMA Show v Las Vegas, kdy se také otevřela objednávková kniha. Vyšperkovanému Ghostu dodává dynamický nádech karbonový přední nárazník s integrovaným LED osvětlením a dvoudílným karbonovým dekorem. Ve spodní části zbylo ještě místo pro splitter.

Zadní nárazník je také z karbonu a doplňuje jej výrazný centrální výkroj s difuzorem, kterému úpravce ponechal viditelnou strukturu. Rozšíření po stranách vyplňují černé koncovky výfuku z hliníku. Za příplatek je k dispozici sportovní potrubí od Militeku. Zato spoiler na víku kufru má pro změnu decentní pojetí, aby nenarušil eleganci Ghostu.

Oba konce vozu spojují nástavce prahů, ale ty snadno přehlédnete, protože vás udeří do očí na zakázku vyrobená kola dodávaná v průměrech od 22 do 24 palců. V tomto případě můžete popustit uzdu fantazii, protože na výběr je samozřejmě více možností i barev.