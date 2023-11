I takto může vypadat Opel Zafira. Rodinné MPV poladila značka Irmscher, vznikne pouze sto kusů!

Už jsme tu měli Rolls-Royce, který by byl ideálním kočárem Hraběte Drákuly. Také jsme psali o BMW, které sice vypadá jako služebák jeho komorného, ale co když by pan Hrabě potřeboval rozvést vnoučata do školy či školky?

Pravda, tento záměr asi německý úpravce Irmscher na mysli neměl, když tvořil nový paket IS3 Black Phantom 2.0 na Opel Zafira, nicméně výsledek k tomuto účelu dokonale padne. Jak název napovídá, jedná se o aktualizaci současné sady IS3 Black Phantom, která je dostupná za v přepočtu 282.000 Kč. Modernizované provedení bude možná ještě dražší, protože Irmscher vyrobí jen 100 kusů.

Bohužel, zatím je k dispozici pouze jediná fotografie. Na ní je vidět kompletní bodykit s dobře známým předním nárazníkem, který vůz dělá mohutnějším a dynamičtějším na pohled. Ten se příliš nezměnil, zato to vypadá, že nástavce prahů jsou o poznání hladší. Možná je to výsledek optimalizace po nových zkouškách ve větrném tunelu. Dvacetipalcová kola Hydra Star vzadu více zakrývá širší zadní nárazník. Nechybí ani decentní spoiler nad pátými dveřmi.

Pro docílení uhlazenějšího vzhledu sáhl Irmscher po černé barvě a odstranil logo Opelu z masky chladiče. Tmavý odstín totiž auto opticky zmenšuje a nedělá z něj takovou krabici. Aby to nebyla úplná nuda, některé linky jsou zvýrazněné zlatou barvou a na bocích najdeme polep s logem úpravce. Ačkoliv sada nebude levná, půjde pouze o designovou záležitost. Na dieselu pod kapotou se nic nezměnilo.