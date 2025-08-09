Vůz dostal nové přední lízátko s křidélky po stranách, kapotu s výdechy vzduchu, agresivně tvarované prahy včetně aerodynamických prvků za předními a před zadními koly, výdechy nad zadními koly... Zdroj: Zacoe Performance

...široké přítlačné křídlo a také speciální sací „páteř“ nad motor uložený vzadu. Zdroj: Zacoe Performance

Součástí úpravy je výfukový systém od specialistů Fi Exhaust s komplexními 3D tištěnými koncovkami. Zdroj: Zacoe Performance

Ten může být na přání ošetřen keramickým povrchem pro lepší tepelné vlastnosti. Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Zacoe Lamborghini Revuelto Wide Body Kit Zdroj: Zacoe Performance

Fotogalerie

I takto může vypadat Lamborghini Revuelto. Úpravce slibuje kvalitu na úrovni tovární výroby

Richard Herbich
9. srpna 2025

Dvanáctiválcovému vrcholu nabídky italské značky agresivita nechybí, takto jej vylepšili na Tchaj-wanu.

Když se spojí styly z opačných částí světa, může vzniknout zajímavé dílo. Ladiči z asijského ostrovního státu se na Lamborghini Revuelto podívali již jednou - v lednu letošního roku představili rozšiřující bodykit. Nyní je zde jeho vylepšená verze, která v kombinaci se zlatým lakem vynikne. Všechny nové prvky jsou z uhlíkových vláken, s nimiž mají tvůrci bohaté zkušenosti – podobné díly nabízejí i pro vozy Ferrari, McLaren, Porsche a další.

Vůz dostal novou lištu pod přední nárazník s křidélky po stranách, kapotu s výdechy pro vzduch, agresivně tvarované prahy včetně aerodynamických prvků za předními a před zadními koly, výdechy nad zadními koly, široké přítlačné křídlo a také speciální sací „páteř“ nad motor uloženou vzadu. Součástí úpravy je výfukový systém od specialistů Fi Exhaust s komplexními 3D tištěnými koncovkami – ten může být na přání ošetřen keramickým povrchem pro lepší tepelné vlastnosti.

Zacoe slibují kvalitu a zpracování na úrovni tovární výroby, stejně tak snadnou montáž na existující body v rámci karoserie. Pokud vás tak bodykit přestane bavit, nebo se rozhodnete auto prodat, nedojde k žádným nevratným změnám.

Zdroj: Zacoe Performance | Zdroj videa: Lamborghini

Lamborghini

Ferruccio Lamborghini založil společnost vyrábějící sportovní automobily v roce 1963 coby konkurenta značkám, jako je Ferrari.

Po vyhlášení úpadku a změně vlastníků přešlo Lamborghini v roce 1987 pod Chrysler. Od roku 1998 ho vlastní Audi (Volkswagen Group).

Lamborghini Aventador • Lamborghini Huracán • Lamborghini Urus

